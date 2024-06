BOCHUM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Un expert estime que les pénalités envisagées par la Commission européenne contre les voitures électriques chinoises pénaliseraient également les acheteurs allemands. Aujourd'hui déjà, environ 14% des voitures électriques vendues en Allemagne proviennent de Chine, rapporte le directeur de l'institut privé CAR, Ferdinand Dudenhoffer.

Pour les quatre premiers mois de cette année, un peu plus de 15 000 des 111 000 voitures électriques immatriculées en Allemagne ont donc été produites en Chine. Parmi elles, on trouve des marques chinoises mais aussi des voitures de constructeurs européens comme la Dacia Spring, jusqu'à présent la voiture à batterie la moins chère sur le marché européen. Les Smarts et une partie de la production de Tesla sont également construites en Chine.

Dudenhoffer s'attend à ce que la part de marché européenne des voitures assemblées en Chine atteigne environ 25% dans un avenir proche. Selon lui, les nouveaux modèles des groupes Renault et BMW-Mini y contribueront également. De même, le projet de petite voiture électrique de VW n'a de sens que s'il est également construit et vendu en Chine. Si ces voitures sont soumises à des droits de douane élevés, la demande diminuera et les modèles relativement bon marché deviendront plus chers.

Les avantages de prix reflètent déjà les avantages de taille et de coût de la production chinoise, a expliqué M. Dudenhoffer. Il n'existe aucune preuve d'avantages concurrentiels déloyaux liés à des subventions publiques. De son point de vue, des droits de douane punitifs sur les produits respectueux de l'environnement seraient une grave erreur qui empoisonnerait le climat et entraverait les importants échanges industriels avec la Chine./ceb/DP/he