CHEMNITZ (dpa-AFX) - Selon l'expert automobile Werner Olle, les constructeurs automobiles chinois comme BYD et SAIC vont bientôt suivre l'exemple de Tesla et construire des usines en Europe. L'Allemagne a de très bonnes chances de choisir un site pour une nouvelle usine automobile, a déclaré le chercheur du Chemnitz Automotive Institute à l'agence de presse allemande. Certes, les coûts énergétiques sont élevés en République fédérale. "Mais le critère le plus important est la compétence automobile élevée". Le réseau étroit de fournisseurs et le potentiel de main-d'œuvre qualifiée en font partie. Les voitures chinoises "made in Germany" sont un sujet de qualité pour les constructeurs et un facteur d'image important.

Selon Olle, les exportations automobiles de la Chine augmentent nettement depuis 2021. L'Europe est de plus en plus considérée comme un marché cible. "À partir de 2025, la Chine deviendra un exportateur net, tandis que l'Europe sera un importateur net". En effet, la Chine dispose d'avantages concurrentiels dans le domaine des voitures électriques, dont l'importance ne cesse de croître. Selon Olle, outre la taille du marché chinois, qui permet des avantages de coûts correspondants, la disponibilité de pièces importantes - des matières premières aux semi-conducteurs en passant par les batteries - en fait partie.

Le marché de masse comme opportunité

Après que les constructeurs chinois ont dominé leur propre marché dans le domaine des voitures électriques, l'entrée sur les marchés étrangers est la prochaine étape logique, a expliqué Olle. Ils n'en sont certes qu'à leurs débuts. Mais on peut s'attendre à une forte croissance dans les années à venir. Ainsi, les constructeurs s'occupent intensivement de la mise en place de sites de distribution et de service après-vente en Allemagne également. De plus, dans le domaine des voitures électriques, ils occupent les segments de marché à fort volume que les constructeurs européens ont négligés jusqu'à présent. "C'est une énorme opportunité pour les constructeurs chinois".

La prochaine étape consistera à mettre en place sa propre production à l'étranger, a expliqué Olle. "Cette étape suivra au cours des deux ou trois prochaines années, afin de garantir et de développer cette position sur le marché si les ventes continuent d'augmenter sur les marchés étrangers". Plusieurs fabricants auraient des projets concrets. Il a cité SAIC, BYD et Great Wall Motors. Chez BYD, une décision pour une nouvelle usine en Europe pourrait être prise dès la fin de l'année, a déclaré Olle.

Le constructeur Nio avait également annoncé lors du salon de l'automobile IAA en septembre qu'il allait faire un pas de plus. Le directeur européen Hui Zhang avait déclaré que si les ventes atteignaient 100 000 véhicules, une usine en Europe pourrait être rentable./hum/DP/zb