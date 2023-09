STRASSKIRCHEN (dpa-AFX) - La voie est libre pour l'usine centrale de batteries du constructeur automobile BMW à Strasbourg, en Basse-Bavière : Lors d'un référendum organisé dimanche, les habitants de Straskirch se sont prononcés à une large majorité en faveur de l'implantation de l'usine, a annoncé la commune. BMW veut y assembler 600 000 accumulateurs haute tension pour voitures électriques par an.

L'initiative citoyenne "Lebenswerter Gäuboden" avait forcé la décision. Le conseil municipal s'était auparavant clairement prononcé en faveur de cette implantation qui devrait créer 3200 emplois.

Selon les résultats provisoires, la motion du conseil en faveur de l'implantation a obtenu 75,3 pour cent de voix positives et 24,7 pour cent de voix négatives. Le référendum contre l'usine n'a recueilli que 29,6% de voix favorables et 70,4% de voix défavorables. Les deux questions avaient été posées séparément. Selon la commune, le taux de participation a été de 76,9 pour cent.

Pour BMW, l'usine qui doit être construite sur un terrain appartenant à Straskirchen et à la localité voisine d'Irlbach, revêt une importance centrale pour la montée en puissance de la production de voitures électriques. C'est à partir de cette usine que seront approvisionnées les usines de Dingolfing, à 40 kilomètres de là, ainsi que celles de Ratisbonne et de Munich. Le site est situé à proximité des autoroutes A3 et A92. Les grandes et lourdes batteries pourraient donc être transportées directement vers les usines automobiles par des camions électriques, des entrepôts supplémentaires seraient superflus.

Si les citoyens s'étaient prononcés contre l'usine, le constructeur automobile munichois se serait probablement tourné vers un site en dehors de la Bavière, selon ses propres dires. Le constructeur automobile s'en réjouit à présent : "Les habitants de Straskirchen ont voté pour un avenir commun avec le groupe BMW. Nous pouvons ainsi profiter ici en Bavière des opportunités offertes par la transformation vers l'électromobilité", a déclaré le directeur de la production Milan Nedeljkovic. Sa collègue du directoire, Ilka Horstmeier, a parlé d'un "signal important pour l'ensemble du site économique allemand".

Une grande partie de la classe politique s'était également prononcée en faveur de l'usine avant le vote. Le ministre-président Markus Soder (CSU) a qualifié le résultat sur X (anciennement Twitter) de "bon signal pour la région et le site économique bavarois". Le ministre de l'Économie Hubert Aiwanger (Freie Wähler) a remercié les citoyens d'avoir "fait le bon choix". "La Bavière reste ainsi un pays favorable à l'automobile". Bien sûr, il a regretté la perte d'un "terrain précieux", mais les avantages l'ont finalement emporté.

Le porte-parole de l'initiative "Lebenswerter Gäuboden", Thomas Spotzl, s'est en revanche déclaré déçu. Il a toutefois déclaré à l'agence de presse allemande que la participation aux élections avait été extrêmement élevée. Cela montre qu'on a "touché un nerf" et attiré l'attention. Les opposants à l'usine avaient notamment mis en garde contre un trafic supplémentaire, la perte de précieuses terres agricoles et une aggravation de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les entreprises locales en raison de la concurrence des nouveaux emplois chez BMW./ruc/DP/zb