BMW AG : Un support long terme à exploiter

Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre BMW AG vers l'importante zone support des 86.9 EUR. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires. Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. ● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme. ● La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

● L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges. ● La société présente des multiples de résultat très attrayants. ● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.25 pour l'année 2024. ● L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable. ● La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité. ● Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur. ● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse. ● Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires. ● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important. ● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

● Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's. ● Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes. ● L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois. ● Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Partager © - 2024

