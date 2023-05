Une étude montre que la rentabilité des constructeurs automobiles est en baisse

STUTTGART (dpa-AFX) - Selon une étude du cabinet de conseil EY, les plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont récemment vu leur rentabilité baisser. Selon cette analyse, les ventes ont certes augmenté d'environ 19 % au premier trimestre de l'année par rapport à la même période de l'année précédente, mais le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) est resté à la traîne avec une croissance de 6,1 %. Les ventes n'ont augmenté que de 4 %.

La rentabilité - mesurée par la marge Ebit, qui rapporte le résultat opérationnel au chiffre d'affaires - a reculé de 9 % à 8 %. Parmi les 16 constructeurs automobiles analysés, le nouveau leader en matière de marge est l'entreprise de Stuttgart Mercedes-Benz avec une marge Ebit de 14,7 %. Elle est suivie par BMW (14,6 %) et Kia (12,1 %). L'ancien leader, le constructeur de voitures électriques Tesla, s'est retrouvé à la quatrième place avec 11,4 pour cent.

"Pour la première fois depuis le début de l'année 2021, nous constatons des traces de freinage significatives au niveau des bénéfices, qui n'augmentent plus aussi fortement que le chiffre d'affaires depuis longtemps", a déclaré Constantin Gall, responsable de la division mobilité Europe de l'Ouest chez EY, cité dans le communiqué. Le marché se normalise. "Une voiture neuve ne sera bientôt plus la denrée rare qu'elle était encore l'année dernière", a déclaré Gall. Pour les constructeurs automobiles, il sera donc de plus en plus difficile d'imposer des prix élevés pour les véhicules sur le marché et de renoncer à des rabais. "L'époque des marges de rêve sera bientôt révolue pour certaines entreprises".

De plus, la plupart des constructeurs réalisent actuellement des bénéfices nettement plus élevés avec les véhicules à combustion qu'avec les véhicules électriques, a déclaré Peter Fuß, conseiller EY pour le secteur. Les constructeurs doivent réussir à faire en sorte que les voitures électriques soient plus rentables. Et : "Il n'y a pas d'autre solution que de faire preuve de plus de discipline en matière de coûts, sinon la rentabilité risque d'être nettement plus faible à long terme."/rwi/DP/zb