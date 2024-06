STUTTGART (dpa-AFX) - Selon une analyse, les constructeurs automobiles allemands ont subi un coup de frein en début d'année en comparaison internationale. "Avec un chiffre d'affaires en baisse de 1,7% et un bénéfice en chute d'un quart, les trois groupes automobiles allemands ont connu une évolution globale nettement moins bonne que la majorité de leurs concurrents", a annoncé mercredi le cabinet d'audit et de conseil EY.

Ensemble, Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 148 milliards d'euros. Il s'agissait donc toujours du deuxième chiffre le plus élevé pour un premier trimestre depuis que l'étude a été réalisée. Pour cette analyse, EY a évalué les indicateurs financiers des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux. L'enquête existe depuis 2011.

Par rapport à la même période de l'année précédente, le chiffre d'affaires de tous les groupes a augmenté de 3,9 pour cent au premier trimestre pour atteindre environ 493 milliards d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est élevé à environ 33,8 milliards d'euros, soit 0,7 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les constructeurs automobiles japonais se sont particulièrement distingués avec un bénéfice en hausse d'environ 87 pour cent et un chiffre d'affaires en hausse de 17 pour cent : Cela s'explique par la chute continue du yen, qui rend les produits japonais moins chers à l'étranger et entraîne des gains de change.

Kia est le groupe automobile le plus rentable en début d'année

La rentabilité a légèrement baissé : la marge Ebit moyenne, qui rapporte le bénéfice d'exploitation au chiffre d'affaires, s'est établie à 7,4 pour cent. Le groupe automobile le plus rentable a été Kia, avec 13,1 pour cent. Le Sud-Coréen est en tête du classement devant BMW (11,1 %) et Mercedes (10,8 %). Ce dernier était encore le groupe le plus rentable sur l'ensemble de l'année 2023, devant Stellantis. La maison mère d'Opel n'a pas communiqué ses bénéfices pour la première année. La marge du constructeur de voitures électriques Tesla a chuté de 11,4 à 5,5% en glissement annuel.

Selon Constantin Gall, observateur du marché chez EY, les vents contraires s'intensifient pour le secteur automobile. "Au premier trimestre, les ventes de voitures neuves des principaux constructeurs automobiles ont légèrement reculé, la demande étant loin d'atteindre les niveaux d'avant la pandémie", a-t-il fait savoir. De janvier à mars, les constructeurs ont vendu environ 15,5 millions de voitures, soit environ trois millions de moins qu'au premier trimestre 2019.

Expert EY : pas de reprise rapide en vue

Selon Gall, une reprise rapide n'est pas en vue pour le moment : La conjoncture s'affaiblit, les tensions géopolitiques et les guerres créent une grande insécurité dans de nombreuses régions. "De plus, le développement incertain de l'e-mobilité constitue un frein : tant en Europe qu'aux États-Unis, les ventes de voitures électriques évoluent de manière décevante", a-t-il fait savoir. La question de savoir quelles technologies s'imposeront semble à nouveau relativement ouverte, de sorte que le secteur doit investir en parallèle dans plusieurs types de propulsion.

En outre, le marché automobile chinois évolue difficilement, du moins pour les constructeurs occidentaux. "Les fournisseurs locaux gagnent des parts de marché, surtout dans le segment électrique. La concurrence d'éviction est brutale", a fait savoir M. Gall. Alors que les constructeurs automobiles ont augmenté leurs ventes de voitures de 3 % en Europe et même de près de 6 % aux États-Unis, ils ont enregistré une baisse de 2 % en Chine. Les constructeurs allemands ont tout de même enregistré une légère hausse en Chine. Au premier trimestre, le pays a représenté 33,2 % de leurs ventes mondiales de voitures neuves /jwe/DP/zb.