BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Selon l'expert du secteur Stefan Bratzel, l'Allemagne "manquera largement l'objectif du gouvernement fédéral de 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030". Un contrôle de la réalité est nécessaire", a déclaré mardi le directeur du Center of Automotive Management (CAM) à Bergisch Gladbach. Selon lui, les objectifs politiques doivent être mis en adéquation avec les mesures nécessaires.

Pour l'instant, le gouvernement fédéral subventionne l'achat d'une voiture électrique à hauteur de 4500 euros. À partir du 1er septembre, les acheteurs professionnels ne recevront plus de subvention. Ils représentent deux tiers des nouvelles immatriculations. À partir de janvier prochain, l'État fédéral réduira la subvention à 3000 euros maximum.

Le nombre de voitures à batterie (BEV) en Allemagne a augmenté au premier semestre pour atteindre près de 1,2 million, ce qui correspond à une part de 2,4 % sur un parc de 49 millions de voitures. Selon l'Office fédéral de l'automobile, 220 000 BEV ont été immatriculés au premier semestre. Pour atteindre l'objectif d'une montée en puissance rapide, il faudrait, selon Bratzel, 750 000 nouveaux BEV cette année. Or, seules 450 000 nouvelles immatriculations sont réalistes. Sur la base de la croissance actuelle, il faut s'attendre à un parc de 7 à 8 millions de véhicules électriques d'ici 2030, soit la moitié de ce qui est prévu par le gouvernement.

Selon Bratzel, le plus grand nombre de BEV sur les routes allemandes est celui de VW (207 000), suivi à une certaine distance par Tesla (146 000) et Renault (113 000). Hyundai, Smart, BMW, Opel, Audi, Mercedes et Fiat suivent en milieu de classement. Les marques chinoises comme MG (17 000), Volvo, (9500), BYD (1448), Nio (844) et Great Wall (640) sont encore peu visibles. Selon CAM, la part des SUV et des 4x4 dans les voitures purement électriques est passée depuis le milieu de l'année dernière d'un peu moins de 26 à plus de 35%./rol/DP/mis