Une étude révèle que le manque de diversité des modèles freine l'e-mobilité dans les voitures d'entreprise

MUNICH (dpa-AFX) - Selon des experts, la faible diversité des modèles de voitures électriques freine leur utilisation dans les flottes d'entreprise, toujours dominées par les véhicules thermiques. Rien que l'année dernière, près de la moitié des voitures purement électriques vendues en Allemagne l'ont été à des clients professionnels, a déclaré Felix Kuhnert, expert du marché automobile pour le cabinet de conseil PwC Strategy&. "Les flottes et les parcs automobiles sont donc des leviers essentiels pour le tournant allemand en matière de mobilité et un marché élémentaire pour les constructeurs automobiles nationaux". Il est donc important que les constructeurs servent ce marché avec des modèles attractifs. "Actuellement, nous constatons toutefois encore d'énormes lacunes dans l'offre du segment des breaks, qui peuvent être utilisés aussi bien au travail que pour les vacances en famille".

En Allemagne, 13% de toutes les voitures de société immatriculées en mars étaient des voitures entièrement électriques, selon une étude du cabinet de conseil. Toutefois, selon les données de l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur, la part des acheteurs privés était plus élevée en mars, avec un peu plus d'un cinquième, et les acheteurs privés ont également tendance à opter pour les voitures électriques depuis le début de l'année. Les moteurs à combustion représentent toujours la part la plus faible des immatriculations de flottes avec 55%.

Selon M. Kuhnert, il n'y a pas encore de substitut électrique approprié à l'essence et au diesel pour les breaks. Si les conditions politiques et économiques sont favorables, la part des voitures de flotte pourrait atteindre 21 % l'année prochaine, voire un tiers si l'État exigeait des flottes vertes. Toutefois, la demande de voitures électriques via le bonus écologique pour les voitures de société expire début septembre, en l'état actuel des choses.

En Allemagne, le marché des voitures de société est plus important pour les constructeurs automobiles que le marché privé. Près des deux tiers (64,1 %) des nouvelles voitures immatriculées l'année dernière l'ont été pour des propriétaires professionnels./men/DP/mis