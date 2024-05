LONDRES (dpa-AFX) - Selon une étude, les voitures électriques peuvent présenter un risque d'accident plus important pour les piétons que les voitures à moteur à combustion. Selon l'analyse d'anciennes données britanniques, les piétons sont deux fois plus susceptibles d'être heurtés par des véhicules électriques/hybrides que par des véhicules à essence/diesel. L'une des raisons pourrait être que ces véhicules sont plus silencieux - surtout dans les villes, ils sont moins audibles en raison du bruit ambiant, explique l'équipe de recherche dans le "Journal of Epidemiology & Community Health".

Les conducteurs de voitures électriques ou hybrides devraient faire plus attention aux piétons, car ceux-ci pourraient ne pas les entendre et marcher sur la route, selon les scientifiques. Il faut en outre travailler à l'atténuation de ce risque accru. Parmi les solutions techniques possibles figurent des systèmes d'évitement des collisions et de freinage d'urgence autonome.

Aucune raison de ne plus se déplacer à pied

L'équipe souligne également que les résultats ne doivent pas dissuader les gens de marcher ou de faire du vélo. Au contraire, les données doivent être utilisées pour mieux comprendre les risques potentiels dans la circulation routière et pour y remédier.

Les chercheurs dirigés par Phil Edwards de la London School of Hygiene & Tropical Medicine ont étudié le risque d'accident en Grande-Bretagne sur la base de données recueillies entre 2013 et 2017. Sur environ 96 000 piétons renversés par une voiture ou un taxi, près des trois quarts étaient des véhicules à moteur diesel ou à essence (près de 72 000) et deux pour cent (environ 1700) étaient des voitures électriques ou hybrides. Pour environ un quart, aucune information n'a été fournie.

Une grande partie des accidents dans les agglomérations

Les chercheurs ont mis ces chiffres en relation avec la distance parcourue avec chaque type de véhicule et ont calculé le taux d'accidents de piétons pour 100 millions de miles (environ 160 millions de kilomètres). La moyenne annuelle était deux fois plus élevée pour les véhicules électriques et hybrides (5,16) que pour les véhicules à essence et diesel (2,40). La plupart des accidents se produisent dans les agglomérations.

Les chercheurs précisent que l'évaluation manque de données au-delà de l'année 2017 et qu'il peut y avoir un biais dû au fait que les jeunes conducteurs moins expérimentés possèdent plus souvent une voiture électrique - les jeunes conducteurs sont généralement plus impliqués dans les accidents de la route. Des facteurs tels que les différences de poids ou d'accélération des véhicules pourraient également jouer un rôle.

Accélération plus forte, poids plus élevé

Les voitures électriques ont souvent une accélération beaucoup plus forte, et comme toutes les voitures, elles sont en moyenne de plus en plus lourdes. Les nouvelles voitures électriques vendues sont souvent des SUV lourds et puissants ou des voitures de luxe. Des analyses réalisées dans plusieurs pays ont déjà montré que c'est notamment pour cette raison que les accidents de la route sont proportionnellement plus nombreux pour les voitures électriques que pour les voitures thermiques.

Les véhicules électriques sont silencieux, surtout au démarrage. C'est pourquoi le législateur exige un son continu produit de manière ciblée - afin que les malvoyants puissent également localiser les véhicules. La manière dont il sonne est largement laissée aux ingénieurs du son des constructeurs./kil/DP/zb