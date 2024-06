Cologne (dpa-AFX) - La majorité des entreprises industrielles en Allemagne sont favorables à des droits de douane punitifs sur les voitures électriques chinoises. Plus de 80% des entreprises estiment que ces mesures de protection commerciale sont au moins partiellement justifiées si la Chine subventionne effectivement de manière déloyale. C'est ce que révèle une étude publiée mardi par l'Institut de l'économie allemande (IW), proche du patronat. Cette étude s'appuie sur un sondage représentatif réalisé en mars et avril auprès de près de 900 entreprises industrielles et prestataires de services liés à l'industrie.

En mai, les États-Unis ont imposé des droits de douane spéciaux de 100 % sur les importations de voitures électriques et d'autres produits en provenance de Chine. Les États-Unis accusent Pékin de fausser la concurrence en accordant d'importantes subventions publiques. La Commission européenne examine également actuellement des droits de douane punitifs sur les voitures électriques chinoises. Une décision de la Commission européenne est attendue cette semaine à Bruxelles. Les constructeurs automobiles allemands, qui réalisent une part plus importante de leurs bénéfices en Chine, ont mis en garde contre les droits d'importation sur les voitures en provenance de Chine. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) et les associations professionnelles ont également fait part de leur scepticisme récemment. Selon les calculs de l'Institut d'économie mondiale de Kiel (IfW), les éventuels droits de douane européens sur les voitures chinoises entraîneraient une hausse sensible des prix d'achat des voitures électriques.

Selon l'enquête de l'IW, de nombreuses entreprises allemandes se plaignent que le gouvernement chinois fausse la concurrence. Deux tiers des entreprises ayant des concurrents en Chine indiquent que ces derniers pratiquent des prix inférieurs de plus de 30 % aux leurs. Environ la moitié des entreprises se voient donc contraintes de licencier, comme le montre l'enquête. Près d'un tiers d'entre elles prévoient de se délocaliser à l'étranger, où les coûts sont moins élevés. Un peu plus de 85 pour cent des entreprises sont favorables à l'interdiction totale ou partielle du transfert de technologies que la Chine a pu utiliser pour son armée.

"La Chine ne joue pas franc jeu dans le commerce depuis des années", a déclaré Jürgen Matthes, expert de l'IW sur la Chine. Il s'agit selon lui de créer des conditions de concurrence équitables. "L'UE ne doit pas accepter la politique de subvention chinoise sans réagir, sinon elle met en danger la survie de nombreuses entreprises en principe rentables ici". Selon l'IW, le secteur de la production est particulièrement touché par la concurrence chinoise /cr/DP/zb.