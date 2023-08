FRANCFORT (dpa-AFX) - Malgré des objectifs annuels plus élevés de BMW, les actions du constructeur automobile ont été sous pression mardi. Le titre a chuté de plus de six pour cent pour atteindre son niveau le plus bas depuis deux mois. Les analystes ont attribué la baisse des cours à une faible rentabilité au deuxième trimestre ainsi qu'à une prévision abaissée de la trésorerie disponible pour cette année. Dans le sillage de l'action BMW, Mercedes-Benz a également reculé.

BMW s'attend désormais à une marge de résultat opérationnel de 9 à 10,5 pour cent dans son activité principale. Jusqu'à présent, le groupe avait prévu une fourchette de 8 à 10 % pour ce chiffre clé très suivi sur le marché boursier et avait déjà envisagé la partie supérieure de la fourchette. Le groupe se montre plus prudent en ce qui concerne les perspectives de flux de trésorerie.

Dans leurs premières réactions, les analystes des sociétés d'investissement JPMorgan, Jefferies et RBC ont surtout critiqué la faible rentabilité du groupe munichois au deuxième trimestre. La marge de 9,2 pour cent dans l'activité automobile est inférieure aux attentes du marché de 10,1 pour cent, a écrit Tom Narayan de la banque RBC. En outre, les prévisions de marge opérationnelle (Ebit) revues à la hausse pour 2023 se retrouvent probablement déjà dans les estimations actuelles du marché.

Dans l'ensemble, BMW s'attend à un ralentissement au second semestre, ce qui est également le cas d'autres grands constructeurs automobiles, selon M. Narayan. Il a pronostiqué une réaction négative du cours de l'action BMW - et il a eu raison jusqu'à présent. Cette réaction du marché a également été observée récemment chez d'autres constructeurs automobiles européens et américains après les résultats trimestriels et malgré des objectifs annuels revus à la hausse. Un ralentissement des affaires au deuxième trimestre inquiète les investisseurs pour l'année 2024.

La raison de la marge automobile inférieure aux attentes au deuxième trimestre est la hausse des coûts de garantie, a écrit Jose Asumendi de JPMorgan. Il faudra en parler lors de la conférence téléphonique.

Les experts n'ont pas non plus apprécié les déclarations de BMW sur les flux de trésorerie. Le constructeur automobile a ainsi réduit d'un milliard d'euros sa prévision de cash-flow libre pour cette année, a fait remarquer Asumendi. Les raisons en sont des stocks plus élevés et des exigences en matière de capital./bek/men/jha/