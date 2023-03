Une 'rupture de confiance' : frustration des partenaires de l'UE face au blocage des véhicules thermiques

BRUXELLES (dpa-AFX) - Le blocage persistant de l'Allemagne sur l'interdiction prévue des nouveaux véhicules thermiques à partir de 2035 suscite l'incompréhension et la consternation de ses partenaires européens. Les diplomates européens à Bruxelles parlent d'une rupture de confiance et critiquent la désunion du gouvernement à Berlin. Le leadership du chancelier Olaf Scholz (SPD) est également remis en question et des comparaisons avec le gouvernement hongrois de Viktor Orban sont faites.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une rupture de confiance", a déclaré une diplomate à l'agence de presse allemande à propos de l'approche allemande. Selon elle, les négociations se sont déroulées comme d'habitude, les objections auraient pu être présentées plus tôt - et les préoccupations allemandes ont été prises en compte. "On souhaiterait que les querelles internes à la coalition soient réglées avant". A l'avenir, on se demandera toujours "quelle est la valeur d'un accord avec l'Allemagne". Il est possible que d'autres pays aient l'idée de se comporter de la même manière. Sa conclusion : "Tout cela est extrêmement préoccupant".

En effet, ce que les politiques, les constructeurs automobiles et d'autres observateurs pensaient depuis des mois devrait être décidé depuis mardi : à partir de 2035, seules les voitures neuves qui n'émettent pas de gaz à effet de serre en fonctionnement pourront être vendues dans l'UE. Les négociateurs du Parlement européen et des États membres de l'UE s'étaient déjà mis d'accord sur ce point en octobre. En novembre, les représentants permanents des États membres ont confirmé le résultat des négociations avec l'accord de l'Allemagne et le Parlement européen l'a approuvé mi-février.

Mardi dernier était prévue la toute dernière étape de la longue procédure législative : l'approbation finale des Etats membres de l'UE - une formalité qui se passe normalement de débat.

En effet, comme le soulignent plusieurs diplomates, il y a déjà eu suffisamment de possibilités de faire valoir ses propres souhaits. Cet été, par exemple, lorsque les États membres de l'UE ont voté leur position de négociation. Ou plus tard, lorsque les discussions avec le Parlement étaient en cours. Mais faire part de ses inquiétudes maintenant - "c'est assez inhabituel", dit un diplomate européen. Les autres pays ont été très surpris, dit une autre diplomate. D'autres représentants des Etats membres à Bruxelles se montrent beaucoup moins diplomates à l'égard de la procédure dont le FDP est le principal responsable.

En effet, ce n'est que fin février, environ une semaine avant le vote prévu, que le ministre des Transports du FDP, Volker Wissing, a soudainement exprimé des réserves via Bild - et menacé dans le journal de ne pas approuver le résultat après des mois de négociations. Depuis, Wissing et le chef du FDP Christian Lindner ne cessent d'insister sur le fait que la Commission européenne doit présenter une proposition sur la manière dont les voitures neuves privées faisant le plein de carburants synthétiques neutres pour le climat, appelés e-fuels, pourront encore être autorisées après 2035. Le FDP affirme avant tout que toutes les options technologiques doivent rester ouvertes pour une mobilité climatiquement neutre. Les e-fuels permettent en théorie d'alimenter les véhicules à combustion sans nuire au climat, mais leur production est relativement gourmande en énergie.

Sous la pression du FDP, le gouvernement allemand a négocié dès l'été 2022 un ajout à la loi prévue, selon lequel la Commission européenne doit présenter une proposition sur les carburants neutres en carbone. L'autorité bruxelloise estime toutefois que celle-ci ne peut pas viser les voitures privées, mais uniquement les véhicules spéciaux comme les camions de pompiers. Et c'est ainsi que le gouvernement allemand bloque actuellement la loi en cours de négociation - avec la Pologne, l'Italie et la Bulgarie. Le vote a été reporté sine die.

La coalition des feux de signalisation n'est elle-même pas d'accord. Le FDP et le chancelier SPD Scholz considèrent que la balle est dans le camp de la Commission. Le ministère de l'Environnement, dirigé par les Verts, critique en revanche le blocage du ministère des Transports. La ministre Steffi Lemke prévient : "L'Allemagne doit rester un partenaire fiable dans le cercle des partenaires de l'UE".

Mais le mal est fait depuis longtemps. La vice-présidente du gouvernement espagnol, Teresa Ribera, a récemment mis en garde contre des scénarios dans lesquels d'autres gouvernements pourraient agir de la même manière sur d'autres sujets. Un autre diplomate européen affirme que l'on attend un tel comportement de la part du gouvernement hongrois de Viktor Orban, mais que l'Allemagne a une responsabilité particulière au sein de l'UE.

L'ancienne chancelière Angela Merkel a compris qu'un bon fonctionnement de l'UE était dans le meilleur intérêt de l'Allemagne, qui est le plus grand membre et la plus grande économie du pays. "Scholz n'a pas encore compris cela et semble agir davantage comme un ministre national que comme un chancelier", souligne le diplomate. L'Allemagne ne peut toutefois pas se permettre de "poursuivre une approche nationale étroite au sein de l'UE", compte tenu de la situation mondiale.

Le diplomate fait également remarquer que ce n'est pas la première fois que le gouvernement Ampel est perçu comme divisé à Bruxelles. Il cite par exemple les négociations sur l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes, sur lesquelles les Etats membres de l'UE n'ont récemment pas pu définir une position, car les feux de signalisation ne parvenaient pas à trouver une ligne de conduite. Un diplomate européen de haut rang avait déjà déclaré en début d'année que l'Allemagne était le seul pays qui pouvait se permettre de défendre trois positions en même temps sur un même sujet.

- selon le parti avec lequel on parle./wim/DP/zb