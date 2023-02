Une station de mesure munichoise dépasse la valeur limite pour le dioxyde d'azote

MUNICH (dpa-AFX) - En matière de qualité de l'air, Munich est toujours à la traîne des autres villes allemandes : la valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube d'air en moyenne annuelle a été dépassée à un point de mesure en 2022, a annoncé lundi l'Agence fédérale de l'environnement à Dessau-Roßlau. Au niveau national, seule la ville d'Essen devrait également connaître un dépassement. C'est ce qu'a révélé l'évaluation provisoire des données de mesure d'environ 500 stations de mesure jusqu'à présent. Les résultats complets sont attendus en mai.

A Munich, il s'agit de la station de mesure de la Landshuter Allee sur le Mittleren Ring. Selon l'Agence fédérale de l'environnement, elle a enregistré une moyenne annuelle de 49 microgrammes de gaz irritant par mètre cube d'air. Toutefois, la tendance est également à la baisse. Selon les chiffres de l'agence fédérale de l'environnement, 51 microgrammes ont été mesurés en 2021, 54 en 2020 et même 84 en 2015. De plus, depuis février, le Mittlere Ring fait partie de la zone environnementale dans laquelle les diesels répondant à la norme d'émission Euro 4 seront désormais interdits de circulation.

Les chiffres pour la Bavière avaient déjà été présentés début janvier par l'Office régional de l'environnement (LfU). La deuxième valeur moyenne annuelle la plus élevée en Bavière a été enregistrée en 2022 à Nuremberg, dans la rue Von der Tann, avec 33 microgrammes de NO2 par mètre cube d'air.

Les oxydes d'azote sont les produits de réactions secondaires indésirables dans les processus de combustion, comme les moteurs à combustion ou les installations de combustion pour le charbon, le pétrole, le gaz, le bois et les déchets. La source la plus fréquente de dioxyde d'azote dans les zones urbaines est le trafic routier. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires et d'allergies sont les plus touchées par la présence de ce gaz irritant dans l'air./cor/DP/men