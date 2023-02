VDA : la part de marché des voitures électriques devrait chuter à 28%.

BERLIN (dpa-AFX) - Le marché des voitures électriques a subi un sérieux coup de frein après la baisse des primes d'encouragement - l'association de l'industrie automobile s'attend en conséquence à une baisse de la part de marché. La présidente de la VDA, Hildegard Müller, a déclaré au journal Welt am Sonntag que cette part devrait baisser de trois points de pourcentage en 2023 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 28%. Ce recul est dû à la chute attendue des ventes d'hybrides rechargeables, c'est-à-dire de voitures équipées d'un moteur à combustion et d'un moteur électrique. L'achat de ces voitures n'est plus subventionné par l'Etat depuis le début de l'année. Les subventions pour les voitures électriques ont été considérablement réduites.

Le nombre de nouvelles immatriculations d'hybrides rechargeables devrait chuter d'environ 30 pour cent pour atteindre 255 000 unités, a déclaré Müller au journal. Pour les voitures purement électriques, l'association s'attend à une croissance des ventes de 8 pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre 765 000 voitures.

En janvier, environ 18 100 véhicules électriques ont été immatriculés et un peu moins de 9 000 hybrides rechargeables - une chute violente par rapport notamment à décembre, où l'on comptait plus de 100 000 véhicules purement électriques et près de 70 000 hybrides rechargeables. Par rapport à janvier 2022, les immatriculations de ces deux types de propulsion ont chuté respectivement de 13,2 % et de 53,2 %. Les experts estiment que de nombreux consommateurs ont anticipé leurs achats de voitures afin de pouvoir encore bénéficier des primes d'encouragement plus élevées fin 2022.

La réduction des subventions publiques aura "un impact négatif sur la montée en puissance de l'électromobilité", a déclaré Müller. "Il est d'autant plus important maintenant de renforcer la confiance des gens dans l'électromobilité d'une autre manière". Les consommateurs ont besoin "de la certitude de pouvoir recharger facilement à tout moment et en tout lieu". Pour atteindre l'objectif du gouvernement fédéral d'un million de points de charge d'ici 2030, le rythme de développement doit être multiplié par cinq /nif/DP/mis.