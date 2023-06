Valeurs d'émission : deux voitures sur trois en Allemagne avec Euro 5 ou Euro 6

FLENSBURG (dpa-AFX) - Près des deux tiers des voitures en Allemagne ont désormais des émissions polluantes conformes aux normes Euro 5 ou Euro 6, plus récentes et plus strictes. 32,5 millions de véhicules étaient concernés au 1er avril, selon les données de l'Office fédéral allemand de la circulation automobile, évaluées par l'agence de presse allemande. Cela correspond à 66,6 pour cent du parc automobile. Si l'on y ajoute les voitures électriques qui n'émettent pas de gaz d'échappement, la part atteint même 68,8 pour cent.

Il y a un peu plus de cinq ans, début 2018, cette part n'était que d'un peu plus de 48 pour cent - que ce soit avec ou sans les voitures électriques, encore rares à l'époque. Entre-temps, les voitures électriques et les voitures à combustion répondant à la norme plus stricte Euro 6 atteignent presque seules cette valeur, avec 46,4 pour cent. La raison en est que depuis quelques années, les nouvelles voitures répondent presque exclusivement à la norme Euro 6, tandis que ce sont surtout les véhicules plus anciens présentant de mauvaises valeurs qui sont retirés de la circulation.

Si l'on regarde dans les différents Länder, c'est en Thuringe que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de voitures répondant à de meilleures normes d'émission ou sans gaz d'échappement, avec 72,1 % du parc automobile de ce Land. Suivent la Bavière, où les normes Euro 5, Euro 6 et les voitures purement électriques représentent 71,2 %, et Hambourg avec 70,2 %. La Hesse avec 69,9, le Mecklembourg-Poméranie occidentale avec 69,6 et la Saxe-Anhalt avec 69,1 pour cent sont également au-dessus de la moyenne.

Avec 68,8 pour cent, le Bade-Wurtemberg se situe dans la moyenne fédérale, la Saxe avec 68,7 se situe un peu en dessous. En Rhénanie-Palatinat, le taux est de 68 %, en Basse-Saxe, en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Sarre de 67,7 %. Dans le Schleswig-Holstein, le taux est de 67,3 %, dans le Brandebourg de 66,5 % et à Berlin de 66,4 %. Brême est en queue de peloton avec 65,5 %./ruc/DP/mis