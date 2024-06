PEKIN (dpa-AFX) - Un premier rapprochement a eu lieu entre la Chine et l'UE dans le cadre du différend sur les droits de douane sur les voitures électriques. Les deux parties veulent négocier ensemble, a-t-on appris samedi. Plus tôt dans la journée, les autorités bruxelloises ont publié un plan visant à imposer des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, à moins qu'un autre accord ne soit trouvé avec la Chine. L'UE accuse Pékin de subventionner injustement les modèles à batterie.

La date et le cadre des négociations n'ont pas été précisés dans l'immédiat. Les associations professionnelles allemandes ont salué la volonté des deux parties de négocier. L'UE a quant à elle réaffirmé ses exigences.

L'UE parle de discussions constructives

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, s'étaient entretenus samedi par vidéo interposée. Un communiqué du ministère chinois du Commerce a ensuite indiqué que les deux parties avaient convenu d'entamer des consultations sur l'enquête anti-subvention de l'UE sur les véhicules électriques chinois.

Un porte-parole de la Commission européenne a qualifié la discussion entre les deux parties d'"ouverte et constructive". L'UE a toutefois souligné que le résultat des négociations devait dans tous les cas être efficace contre les subventions nuisibles. Les discussions se poursuivront à tous les niveaux dans les semaines à venir.

L'industrie allemande met en garde contre un assouplissement trop rapide

"Le fait que la Chine se montre ouverte aux négociations, tout comme l'UE, est un premier pas important vers un accord", a déclaré Hildegard Müller, présidente de la Fédération de l'industrie automobile (VDA). L'objectif doit être une concurrence équitable pour tous. "Les deux parties sont maintenant appelées à mener les négociations de manière ouverte et constructive".

Wolfgang Niedermark, membre de la direction générale de la fédération industrielle BDI, a également salué les négociations prévues. Personne n'a intérêt à une escalade incontrôlée. Mais l'UE serait bien avisée de rester sur sa lancée et de "montrer un peu les dents", a déclaré M. Niedermark, qui accompagne Robert Habeck lors de son voyage en Chine. Il n'y a pas que dans le secteur automobile que l'on constate des surcapacités et des perturbations du marché, mais aussi dans d'autres branches. "Et il faut s'y attaquer".

La Commission européenne a publié ses projets de pénalités à la mi-juin. Les droits de douane, qui peuvent atteindre 38,1%, seraient retenus rétroactivement dans certains cas à partir de début juillet si aucun autre accord n'est trouvé avec la Chine. La décision finale ne doit toutefois pas être prise avant début novembre.

Habeck salue un "premier pas

"C'est un premier pas et beaucoup d'autres seront nécessaires", a déclaré M. Habeck samedi à Shanghai. Dans la journée, il s'est entretenu à Pékin avec des responsables politiques chinois, dont le ministre du Commerce Wang, au sujet de la menace de droits de douane.

M. Habeck a déclaré qu'il avait l'impression que ses messages étaient de plus en plus percutants au fil de la journée. Interrogé sur son rôle éventuel, il a répondu qu'il avait fait ce qu'il fallait faire en tant que ministre allemand de l'Economie dans cette situation. "Et c'est à d'autres de juger si c'était une contribution et dans quelle mesure elle pouvait l'être".

Habeck voit une chance de faire des compromis

Auparavant, M. Habeck avait souligné qu'il ne s'agissait pas de droits de douane punitifs généralisés, mais de droits destinés à compenser des avantages concurrentiels déloyaux. Il ne critique pas le fait que la Chine produise nettement plus de biens qu'elle n'en consomme elle-même. "La surcapacité n'est pas le problème et n'est pas non plus un reproche" - ni les subventions. Le problème vient du fait que l'Etat utilise des fonds publics pour augmenter les possibilités d'exportation.

En ce qui concerne les compromis possibles dans les négociations à venir, M. Habeck a déclaré dans la soirée : "J'en vois quelques-uns, y compris dans le domaine de la mobilité électrique". Mais c'est maintenant à la Chine de faire des propositions et à la Commission européenne de mener les négociations.

Les voitures électriques chinoises sont 20 % moins chères, selon la Commission européenne

Depuis l'automne dernier, la Commission européenne enquête pour savoir si les voitures électriques chinoises bénéficient de subventions qui faussent la concurrence. Selon les données de la Commission, les voitures électriques chinoises sont généralement environ 20 % moins chères que les modèles fabriqués dans l'UE.

La Commission a finalement conclu provisoirement que la chaîne de valeur des véhicules électriques à batterie (BEV) en Chine bénéficiait d'une subvention inéquitable. La Commission a donc menacé d'imposer des droits supplémentaires. Jusqu'à présent, les droits de douane sont de 10 %.

La décision de Bruxelles fait suite à des mesures similaires prises par les Etats-Unis. Mi-avril, le gouvernement américain a imposé des droits de douane spéciaux sur les voitures électriques, les semi-conducteurs, les panneaux solaires, les grues et d'autres produits en provenance de Chine /jpt/DP/he.