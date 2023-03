Voitures électriques privées : Stuttgart, Münster et Bielefeld en tête

FLENSBURG (dpa-AFX) - Parmi les grandes villes allemandes, les habitants de Stuttgart, Münster, Bielefeld et Munich roulent particulièrement à l'électricité. Les voitures purement électriques y représentent une part particulièrement importante des voitures privées, comme le montre une analyse de chiffres récents de l'Office fédéral allemand de l'automobile. Mais au total, les 26 villes de plus d'un quart de million d'habitants font nettement moins bien que la moyenne nationale en ce qui concerne les voitures privées.

Au 1er janvier, l'Allemagne comptait à peine 594 000 voitures purement électriques immatriculées par des particuliers. Cela représente 1,37% des 42 millions de voitures privées. Parmi les 26 plus grandes villes allemandes, seules quatre affichent un taux plus élevé : Stuttgart avec 1,83%, Münster avec 1,56, Bielefeld avec 1,50 et Munich avec 1,42. Wiesbaden est également à égalité.

Sept grandes villes n'atteignent même pas un pourcentage de 1 % d'automobilistes exclusivement électriques. Les taux les plus bas se trouvent à Dresde avec 0,72%, Gelsenkirchen (0,82), Leipzig (0,84), Duisburg (0,86) et Brême avec 0,89%. Augsbourg avec 0,91% et Cologne avec 0,99% n'atteignent pas non plus le 1 avant la virgule. Si l'on considère l'ensemble des grandes villes allemandes, le taux de voitures 100% électriques parmi les voitures privées est de 1,17%. C'est un bon septième de moins que la moyenne nationale.

"Dans les villes, de nombreuses personnes n'ont tout simplement pas de possibilités de chargement propres", explique l'expert du secteur Ferdinand Dudenhöffer pour expliquer ces taux plus faibles. Cela est particulièrement vrai dans les zones urbaines. Et même lorsqu'il existe des bornes de recharge publiques, elles sont souvent plus chères que l'électricité domestique provenant de la propre Wallbox. Cela rend les véhicules électriques encore moins attractifs pour les citadins.

"Pourtant, c'est justement dans les villes que les voitures électriques seraient particulièrement précieuses pour réduire la pollution atmosphérique", explique Dudenhöffer. Une promotion plus ciblée de l'installation de bornes de recharge dans les villes et, le cas échéant, de l'électricité subventionnée pourrait y remédier.

Dudenhöffer explique les taux proportionnellement plus élevés à Stuttgart ou Munich par le fait qu'il s'agit de "villes automobiles". "Certains employés des constructeurs devraient y disposer d'une bonne possibilité de recharge au travail - ce qui rend les voitures électriques plus attrayantes".

Si l'on ne compte pas seulement les voitures privées, mais aussi les voitures immatriculées par des professionnels, le tableau change. Wiesbaden devance alors Francfort-sur-le-Main, Stuttgart et Munich, qui affichent tous des taux bien plus élevés, et l'ensemble des grandes villes se situe également au-dessus de la moyenne nationale. Mais les immatriculations au nom d'entreprises, dont certaines ne sont même pas en service sur le lieu de leur immatriculation, peuvent fausser les statistiques /ruc/DP/zb.