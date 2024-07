(Ajout d'une lettre manquante dans le titre)

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les valeurs automobiles allemandes se sont nettement écartées les unes des autres mardi matin. Les cours ont évolué d'une petite hausse pour BMW à une nouvelle baisse significative pour Mercedes-Benz. Avec une baisse de 3,6% à environ 63 euros, elles se sont de nouveau rapprochées de leur plus bas niveau de juin, abandonnant ainsi une stabilisation de quatre semaines.

L'analyste Horst Schneider de la Bank of America avait abaissé son objectif de cours sous le niveau Xetra à 60 euros et dégradé le titre à "sous-performance". L'expert s'inquiète du cycle des modèles de la firme de Stuttgart et par conséquent des résultats des années à venir. Selon Schneider, l'âge moyen de la flotte Mercedes augmente par rapport à la concurrence.

En revanche, Michael Tyndall de HSBC a recommandé d'acheter les actions BMW après la baisse des cours de ces derniers mois. Les inquiétudes du marché sont désormais largement prises en compte. Selon lui, BMW est promis à un développement régulier, ce qui est déjà suffisamment attractif pour entrer sur le marché après la chute des cours.

