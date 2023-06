WDH : Le ministère de l'Environnement fait pression pour l'adoption de la norme antipollution Euro 7

(Mot modifié dans le titre.)

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministère allemand de l'Environnement insiste pour que la norme antipollution controversée Euro 7 soit adoptée d'ici un an. Le ministère s'engage pour que la norme Euro 7 soit adoptée avant la fin de la législature du Parlement européen, a déclaré une porte-parole à l'agence de presse allemande. Le BMUV n'a pas souhaité se joindre aux critiques émises par d'autres pays de l'UE à l'encontre du projet", a-t-on précisé.

Le ministère de l'Environnement, dirigé par l'écologiste Steffi Lemke, s'oppose ainsi ouvertement à son partenaire de coalition, le FDP. Le ministre des Transports Volker Wissing a déclaré jeudi, lors d'une réunion des ministres des Transports de l'UE, qu'il se considérait comme étroitement lié aux autres États critiques de l'UE. Le ministre a souligné : "Je considère que c'est une erreur de présenter maintenant une réglementation Euro-7 et d'engendrer ainsi des coûts considérables pour l'industrie automobile et également pour celle des véhicules utilitaires".

En novembre, la Commission européenne avait fait des propositions pour une révision des valeurs limites de polluants comme les oxydes d'azote. Ce qui est également nouveau pour la norme Euro 7 prévue, c'est qu'à l'avenir, les polluants comme les particules fines seront régulés par l'usure des pneus et le freinage. Cela signifie que les voitures électriques et les véhicules à hydrogène seraient également concernés par les règles. Les États de l'UE et le Parlement européen doivent encore négocier le projet et se mettre d'accord sur une ligne commune. Il est actuellement prévu que les règles entrent en vigueur en 2025, et en 2027 pour les camions et les bus.

Le ministère de l'Environnement est responsable de ce projet. Si le gouvernement fédéral ne parvient pas à se mettre d'accord sur une ligne commune, l'Allemagne devra probablement s'abstenir lors d'un éventuel vote au sein des Etats membres de l'UE. D'autres pays de l'UE ayant déjà annoncé leur opposition au projet, une majorité n'est pas en vue pour le moment.

Dans une prise de position commune, l'Italie, la France et six pays de l'Est de l'UE avaient ouvertement exprimé leurs critiques à l'égard d'Euro 7. Il y est notamment dit que toutes les nouvelles prescriptions en matière de gaz d'échappement, y compris les nouvelles limites d'émission pour les voitures et les camionnettes, devraient être supprimées. En outre, les délais à partir desquels les nouvelles prescriptions doivent être mises en œuvre devraient être prolongés.

Sur ce point au moins, les critiques et le ministère allemand de l'Environnement sont d'accord : Lemke avait déjà déclaré en février qu'elle était particulièrement critique à l'égard des délais d'introduction prévus par la Commission européenne. Mais sur le fond, le ministère de l'Environnement souligne : "Nous avons besoin d'Euro 7 comme contribution essentielle à l'amélioration de la qualité de l'air et comme contribution au respect des valeurs limites de qualité de l'air actuelles et futures". L'industrie automobile met en garde contre une nette augmentation des prix des véhicules si les règles deviennent réalité./mjm/DP/stk