BERLIN (dpa-AFX) - La députée allemande Sahra Wagenknecht a annoncé son intention de faire voter au Parlement l'annulation du projet d'abandon des véhicules à combustion. "Il y a manifestement une majorité au Bundestag contre la sortie des véhicules à combustion. Le BSW va faire voter au Bundestag l'annulation de l'interdiction des véhicules à combustion", a déclaré la présidente de l'alliance Sahra Wagenknecht (BSW) à l'agence de presse allemande à Berlin. L'Union et le FDP ont ainsi l'occasion de joindre le geste à la parole, a-t-elle ajouté.

Ces propos font suite aux déclarations du chef de la CSU, Markus Soder, qui a récemment critiqué pour la énième fois la fin prévue des moteurs à combustion dans l'UE. "L'arrêt des moteurs à combustion en 2035 est une erreur et doit donc être annulé", avait déclaré Soder au journal "Bild am Sonntag". Il est absurde de fermer une technologie qui fonctionne et de la laisser à l'avenir à d'autres pays. Le ministre allemand des Transports Volker Wissing avait salué la demande de revenir sur l'abandon des véhicules à combustion au niveau de l'UE. "Même ceux qui se réveillent plus tard sont les bienvenus pour apporter leur soutien lorsqu'il s'agit de la neutralité technologique dans la réglementation de l'industrie automobile", a déclaré le politicien du FDP dans l'émission "Bericht aus Berlin" de la chaîne ARD.

"Le Bundestag devrait demander au gouvernement fédéral de s'engager au niveau européen pour faire échouer l'interdiction de l'UE. L'abandon des véhicules à combustion est pour l'Allemagne la plus grande erreur de politique industrielle de ces dernières décennies", a déclaré Wagenknecht. "Il serait inexcusable de détruire cette industrie".

L'UE s'était mise d'accord pour qu'à partir de 2035, plus aucune voiture neuve faisant le plein d'essence ou de diesel ne soit autorisée. Des exceptions sont envisagées pour les "e-fuels", qui ne polluent pas l'atmosphère avec du CO ? supplémentaire./jr/DP/zb