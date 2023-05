Wissing critique les projets de l'UE concernant la nouvelle norme antipollution Euro 7

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing (FDP), a fait part de ses doutes quant aux projets de l'UE visant à durcir les limites d'émissions polluantes des voitures. "Je ne cache pas que je vais adopter une position très critique vis-à-vis des propositions faites jusqu'à présent", a déclaré Wissing jeudi à la chaîne "Welt TV". Il se concerte avec d'autres collègues de l'UE. Plusieurs pays se sont déjà opposés au projet de norme antipollution Euro 7 plus sévère.

Selon les plans de la Commission européenne, la norme antipollution Euro 7 doit être appliquée à partir de juillet 2025. Dans sa proposition, la Commission avait estimé les coûts supplémentaires pour les voitures particulières à 120 euros en moyenne. Pour les véhicules utilitaires lourds, les coûts devraient augmenter de 2700 euros. L'industrie a toujours qualifié ces calculs de trop bas, mais n'a pas fourni de données précises.

Le ministère de Wissing avait déjà fait savoir il y a quelques mois qu'il s'attendait, selon ses propres calculs, à des coûts supplémentaires nettement plus élevés que ceux indiqués par la Commission européenne.

Le ministre FDP a maintenant exprimé sa crainte que le secteur soit affaibli par les nouvelles règles et que des "investissements insensés" puissent être réalisés. "Nous voulons protéger l'Europe de faire des erreurs", a déclaré le politicien du FDP dans une interview à "Welt TV".

En novembre, la Commission européenne avait fait des propositions pour une révision des valeurs limites de polluants comme les oxydes d'azote. La nouvelle norme doit permettre de garantir des véhicules plus propres et une meilleure qualité de l'air pour protéger la santé des citoyens et l'environnement. L'objectif d'Euro 7 est de réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des voitures de 35 pour cent d'ici 2035, et de plus de 50 pour cent pour les bus et les camions./swe/DP/men