Wissing estime que la balle est dans le camp de la Commission européenne dans le conflit sur les voitures à combustion interne

MAINZ (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports Volker Wissing (FDP) estime que la Commission européenne a un rôle à jouer dans la controverse sur la fin prévue des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. "La balle est dans le camp de la Commission européenne, le gouvernement fédéral l'a dit clairement", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Mayence. Il a promis qu'une proposition serait mise sur la table. "Nous ne l'avons pas encore reçue, c'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à l'approuver". Des discussions sont en cours avec la Commission européenne.

Le vote de l'UE sur l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 a été reporté la semaine dernière en raison des exigences de l'Allemagne. M. Wissing avait déclaré que l'Allemagne ne pouvait pas approuver une telle suppression globale des voitures à combustion à l'heure actuelle. La Commission européenne doit présenter une proposition sur la manière dont les carburants synthétiques neutres pour le climat, appelés e-fuels, pourraient être utilisés dans les moteurs à combustion après 2035, a-t-il ajouté.

"Nous voulons une réglementation des limites de la flotte qui soit ouverte à la technologie", a déclaré Wissing. Il estime que cela est possible. "Nous avons déjà demandé à la Commission européenne de faire une proposition à la fin de l'année dernière et nous avons dit que nous n'arrêterions pas tant que la proposition ne serait pas sur la table", a déclaré Wissing. "Mais quelques mois ont passé et rien n'a été fait. Maintenant, nous en sommes un peu au début de l'élaboration de cette proposition, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre sous pression, mais je suis d'avis qu'il devrait y avoir un résultat rapidement".

Selon lui, cela n'a pas de sens de faire des reproches. "La Commission européenne a fait une promesse, elle doit encore être tenue, et si c'est le cas, je ne vois pas de difficultés", a déclaré M. Wissing./chs/DP/he