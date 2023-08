BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, compte sur un coup de pouce des voitures de fonction pour stimuler le marché des voitures électriques d'occasion à prix abordable. "De nombreuses voitures électriques immatriculées sont des voitures de fonction", a déclaré le politicien du FDP à l'agence de presse allemande. Ces flottes se renouvellent plus rapidement, ce qui crée un marché de l'occasion. "Nous ne parlons pas non plus de grandes berlines, comme beaucoup le pensent. La voiture de fonction classique est un véhicule standard".

En ce qui concerne le passage à de nouvelles motorisations respectueuses du climat, Wissing a souligné : "Nous sommes confrontés à la question de savoir comment rendre le transport individuel abordable à l'avenir pour chacun et chacune". C'est pourquoi il s'engage pour "l'ouverture technologique". "C'est aussi parce que nous voyons que les véhicules électriques sont actuellement inaccessibles pour beaucoup en termes de prix. Nous avons un prix moyen de plus de 40 000 euros pour les voitures électriques et nous n'avons pas un marché de l'occasion suffisant pour les voitures électriques."/hoe/DP/zb