BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, s'oppose aux droits de douane punitifs pour les constructeurs automobiles chinois. "Nous ne voulons pas fermer le marché, mais nous mesurer à la concurrence", a déclaré le politicien du FDP au "Stuttgarter Zeitung" et au "Stuttgarter Nachrichten" (mercredi). Le gouvernement fédéral a intérêt à ce que les entreprises allemandes continuent à générer de la valeur ajoutée en Allemagne et à s'imposer dans le commerce mondial, a-t-il ajouté. "C'est pourquoi nous voulons un commerce international qui se déroule dans un environnement concurrentiel équitable et uniforme et non une guerre commerciale par le biais de droits de douane punitifs".

Selon Wissing, cela est essentiel pour un pays comme l'Allemagne, qui vit fortement du commerce mondial. "Nous produisons pour le monde entier, et nous voulons continuer à le faire. En ce qui concerne la qualité de nos produits, nous sommes très bien placés au niveau international", a déclaré le ministre. L'UE enquête actuellement sur les voitures électriques produites en Chine dans le cadre d'une enquête anti-subventions et envisage d'imposer des droits de douane punitifs./sl/DP/zb