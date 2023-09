BMW Industries Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication, la transformation et la vente de produits sidérurgiques comprenant des produits d'ingénierie et d'autres produits et services, ainsi que les activités qui y sont liées. La société fabrique deux types de produits : les produits longs (tours, structures et produits traités thermomécaniquement (TMT)) et les produits plats (tuyaux, galvanisés simples et galvanisés ondulés). Elle s'occupe également de la galvanisation de tubes et de la fabrication de poteaux/structures tubulaires, de pylônes de lignes de transmission et de barres d'armature. Les cinq usines de la société sont situées à Ramdas Oil Mill Compound, Manifit, P.O : Telco, Jamshedpur, Jharkhand ; B-I, Phase-II, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur, Jharkhand ; M-1, Large Sector, Gamharia, Dist - Seraikella - Kharswan, Jamshedpur, Jharkhand ; G. T. Road (N), Ghusuri, Howrah, West Bengal ; et Junglepur, PO : Andul Mouri, NH - 6, Howrah, West Bengal.

Secteur Acier