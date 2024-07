BNK Banking Corporation Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans la fourniture de services bancaires de détail et la gestion de prêts hypothécaires en gros. La société offre à ses clients une gamme variée de produits financiers tout en proposant un guichet unique aux courtiers. Elle exploite deux marques : Goldfields Money et Better Choice. Les prêts sont distribués par l'intermédiaire de l'activité Better Choice, via des demandes en ligne auprès du réseau de courtiers accrédités, et peuvent être financés par des dépôts, des véhicules de titrisation ou des bailleurs de fonds tiers. Elle propose des prêts immobiliers, des dépôts à terme, des comptes d'épargne et des comptes courants, des comptes d'entreprise, des garanties bancaires, des prêts aux entreprises et des comptes de gestion de trésorerie. La garantie bancaire offre un sentiment de fiabilité et d'assurance au propriétaire, au client ou au fournisseur. Le compte de gestion de trésorerie offre un taux d'intérêt variable compétitif, avec un accès flexible à l'argent en cas de besoin. Les filiales de la société comprennent Better Choice Home Loans Pty Ltd, Pioneer Mortgage Holdings Pty Ltd et d'autres.

Secteur Banques