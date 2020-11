BNP Paribas : AlphaValue passe à l'achat

04/11/2020 | 12:40

AlphaValue a annoncé mercredi qu'il relevait sa recommandation sur BNP Paribas, passant d''accumuler' à 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 46,9 euros.



Dans une note de recherche titré 'inébranlable', le bureau d'études explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2020 et 2021 sur l'établissement en raison de ses pertes sur crédits moins élevées qu'escompté sur l'exercice en cours.



AlphaValue souligne que le relèvement de ses prévisions est dû aussi au niveau d'activité soutenu affiché par la branche de trading de la banque française au quatrième trimestre, une tendance qu'il voit se poursuivre l'an prochain.



