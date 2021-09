BNP Paribas : Bank of America reste à l'achat

Bank of America a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur BNP Paribas, assortie d'un objectif de cours de 70 euros, jugeant la banque parisienne bien positionnée pour générer de la croissance.



Dans une note de recherche, BofA juge crédible le scénario d'un rendement des fonds propres (ROTE) dépassant 10%, alors qu'il fait remarquer que le titre se traite actuellement sur la base d'une valorisation 'attractive' faisant apparaître une décote de 30% vis-à-vis de la valeur comptable, avec un PER de 7,5x.



L'analyste - qui met en avant la croissance des dividendes et des rachats d'actions du groupe - mentionne des gains de parts de marché dans la banque de financement et d'investissement (BFI) ainsi que le renforcement de sa franchise de prêteur, deux éléments qui favorisent selon lui une croissance rentable.



Bank of America - qui fait du titre sa valeur préférée au sein du secteur bancaire européen - estime qu'une cession de la filiale américaine BancWest pourrait permettre d'améliorer encore la rémunération des actionnaires, notamment via le scénario d'une mise en Bourse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

