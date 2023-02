BNP Paribas : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur BNP Paribas, qu'il porte de 55 à 70 euros tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le groupe bancaire français a légèrement surperformé en Bourse ses homologues hexagonaux au cours des 12 mois écoulés.



S'il souligne que les perspectives de développement de l'établissement ne sont pas aussi prometteuses que celles du reste du secteur, l'intermédiaire estime que son modèle économique 'diversifié' vient limiter le potentiel baissier du titre.



Quant à son niveau de capital, il est aujourd'hui loin d'être excessif du point de vue de Berenberg, ce qui limite d'après lui le scénario d'importantes redistributions aux actionnaires.



Si BNP demeure sa valeur bancaire préférée, le professionnel juge que son niveau actuel de valorisation - qu'il juge en ligne avec sa décote historique de 10% par rapport au reste du secteur - intègre bien ses perspectives en termes de croissance des résultats.



