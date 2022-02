BNP Paribas : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur BNP Paribas et remonte son objectif de cours de 72 à 74 euros au lendemain de la publication de ses résultats annuels, estimant que 'la forte cohérence historique de BNP Paribas continuera d'attirer les investisseurs'.



Mettant en avant un nouveau plan 2025 qui a dépassé les attentes, le broker indique relever ses estimations de BPA pour les exercices 2022-24 de 3 à 4% en moyenne, ce qui lui permet d'atteindre l'objectif d'un BPA de 9,50 euros d'ici l'exercice 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.