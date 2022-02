BNP Paribas : Oddo relève légèrement son objectif de cours

Oddo BHF réitère recommandation 'surperformance' sur BNP Paribas, 'qui bénéficie de perspectives favorables de croissance et de rentabilité' et relève légèrement son objectif de cours de 71 à 74 euros, résultant d'une légère révision en hausse de ses prévisions de BPA.



Au lendemain des résultats annuels du groupe bancaire, le bureau d'études note que si ses revenus sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes, ses objectifs de hausse du résultat net et du RoTE dans le cadre de son plan 2025 se sont montrés meilleurs que prévu.



'Le titre se traite à des multiples qui nous restent faibles au regard des perspectives du groupe (décote de 16% par rapport aux fonds propres tangibles de 78,7 euros à fin 2021, alors que BNP Paribas devrait dégager un RoTE pouvant aller jusqu'à 12% en 2025)', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.