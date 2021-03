BNP Paribas : Jefferies ajuste son objectif de cours

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur BNP Paribas avec un objectif de cours rehaussé de 64 à 66 euros, dans une note sectorielle où il juge les banques françaises 'toujours attractives', avec toutefois une préférence affichée pour Société Générale.



'La forte surperformance des banques françaises par rapport au marché depuis novembre a été tirée par des aspects macro et techniques, mais aussi par des hausses de consensus de bénéfices après les résultats des troisième et quatrième trimestres', pointe le broker.



'Malgré le rebond, les banques françaises restent attractives, car nous nous attendons à des changements plus positifs dans les prévisions du consensus, nous trouvons les perspectives de rendement du capital attrayantes et du potentiel de hausse de valorisation', poursuit-il.



