Amplegest renforce sa gestion privée avec la venue d'un nouveau gérant

Amplegest a annoncé l'arrivée de Florent Martini en qualité de gérant de portefeuille.Florent Martini (33 ans) a commencé sa carrière en 2015 chez UBS Wealth Management en tant qu’Investment Advisor Assistant. Il a ensuite occupé la fonction de Conseil Bourse et Trading marchés dérivés chez B*Capital (groupe BNP Paribas) jusqu’en 2018, avant de devenir gérant de portefeuilles sous mandat chez Portzamparc (groupe BNP Paribas).



Il est diplômé d'un Master Grande Ecole à la Reims Management School (nouvellement NEOMA Business School) et d'un Master Exécutif Intelligence Artificielle et Science des Données de l'Université Paris Dauphine.



Florent Martini rapportera à Alexandre Neuvy, Directeur de la gestion privée.