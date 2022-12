Analyse-L'UE évite d'utiliser un marteau pour casser la noix de compensation de l'euro - pour l'instant.

La compensation, qui garantit qu'une transaction d'actions ou d'obligations est menée à bien même si l'une des parties à la transaction fait faillite, crée les vastes bassins de liquidités nécessaires à l'ancrage d'un grand centre commercial.

Elle a longtemps été un point sensible entre Londres et Bruxelles, notamment après le Brexit qui a mis la Grande-Bretagne en concurrence directe avec des centres financiers comme Francfort et Paris au sein du bloc.

La responsable des services financiers de l'UE, Mairead McGuinness, a comparé la fin de la forte dépendance de l'Union à l'égard de Londres pour la compensation des contrats en euros au fait de sevrer l'UE du gaz russe afin que Bruxelles puisse acquérir une "autonomie stratégique ouverte" sur les marchés des capitaux pour préserver la stabilité financière.

Alors qu'une grande partie des services financiers britanniques ont été coupés de l'UE par le Brexit, Bruxelles a accordé aux compensateurs britanniques un accès temporaire jusqu'au 30 juin 2025, McGuinness ayant insisté par le passé sur le fait qu'il n'y aurait pas de prolongation.

Les efforts de Bruxelles pour encourager un passage volontaire à la compensation ont été contrés par les banques, et le projet de loi exige que les participants au marché de l'UE aient un compte auprès d'un clearer de l'UE, ce que la plupart ont déjà, pour un niveau minimum d'affaires dans l'un des trois contrats spécifiés.

"Je pense qu'il y a moins de résistance qu'aux premiers stades. On comprend que cela va se produire", a déclaré M. McGuinness.

Les banques qui dépendent trop des chambres de compensation étrangères sont confrontées à des charges de capital sur leurs expositions.

Déplacer la compensation implique de fermer des contrats à Londres et d'en ouvrir de nouveaux dans l'UE, un exercice coûteux qui expose les banques aux risques liés à l'évolution des marchés.

D'autres parties du projet de loi aident les compensateurs de l'UE à mieux concurrencer leurs homologues américains, qui bénéficient d'approbations réglementaires plus rapides pour les nouveaux produits ou les modifications des modèles de risque. Cela contribuera à construire un marché plus efficace qui rendra la délocalisation de la compensation de Londres attrayante, a déclaré M. McGuinness.

"Nous pensons que dans l'ensemble, cela semble assez positif et assez équilibré, et contribue à la compétitivité et à la robustesse du marché", a déclaré Rafael Plata, secrétaire général de l'EACH, qui représente les compensateurs en Europe.

DÉSAVANTAGE CONCURRENTIEL

L'UE vise trois contrats largement utilisés par les entreprises pour s'assurer contre les variations défavorables des coûts d'emprunt - et non pas toute l'activité de compensation, comme certains l'avaient craint.

La branche de compensation LCH du London Stock Exchange Group à Londres a déclaré que ses swaps de taux d'intérêt en euros enregistrés en notionnel s'élevaient à 191,3 trillions au premier semestre 2022. Les entreprises domiciliées dans l'UE - sur lesquelles les règles de l'Union s'appliqueraient - ne représentaient que 29 % du total, soit 56,3 billions d'euros, a-t-elle précisé.

Les activités seraient transférées à la chambre de compensation Eurex de Deutsche Boerse à Francfort, dont l'encours notionnel des dérivés de taux d'intérêt s'élevait à 28 000 milliards d'euros en octobre, soit une part de marché d'environ 20 %, selon Eurex.

Le deuxième contrat - les swaps de défaut de crédit en euros - est compensé par ICE à Londres, bien que la société ait l'intention de transférer cette activité à Chicago l'année prochaine, les banques de l'UE étant déjà autorisées à y effectuer la compensation. L'unité parisienne de LCH pourrait également compenser les contrats CDS.

Le troisième contrat - les contrats à terme sur taux d'intérêt à court terme en euros ou STIR - est également compensé par ICE. Les responsables de l'industrie notent que la liquidité de compensation basée dans l'UE pour ce contrat devrait effectivement être construite à partir de zéro, ce qui pourrait prendre du temps.

L'ICE a refusé de commenter.

Bruxelles veut réduire "progressivement" la compensation en dehors de l'UE dans ces trois contrats de niveaux "substantiellement systémiques" actuellement, à des niveaux "systémiques", mais sans dire pour l'instant quelle sera la différence en termes de volume.

Les banques transfrontalières utilisent LCH pour compenser des positions dans plusieurs devises, alors qu'Eurex se concentre essentiellement sur l'euro. Les banques affirment que c'est à leurs clients de décider où ils veulent compenser.

L'ISDA, qui représente les grandes banques internationales basées dans l'UE comme SocGen, BNP Paribas et Deutsche Bank, a déclaré qu'elle s'inquiétait de la liaison des contrats aux comptes.

"Il pourrait en résulter un niveau élevé d'activité nécessaire à la compensation dans l'UE, ce qui placerait les participants au marché de l'UE dans une situation de désavantage concurrentiel", a déclaré Ulrich Karl, responsable des services de compensation à l'ISDA.

SEULEMENT CE QUI EST NÉCESSAIRE

La perte d'activité serait surtout un coup symbolique pour Londres, étant donné que la compensation des taux en euros représente moins de 10 % du service de LCH, par exemple.

L'ESMA, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'UE, décidera des niveaux de compensation minimums que les banques de l'UE doivent respecter, mais ne devrait "pas aller au-delà de ce qui est nécessaire" pour réduire la compensation à des "niveaux systémiques", selon le projet de loi.

L'AEMF devra également tenir compte des coûts, des risques et de l'impact sur la compétitivité des banques de l'UE lors de la fixation des seuils, et indiquer des périodes d'"introduction progressive" appropriées pour ceux-ci, indique le projet.

Ces conditions signifieraient qu'en pratique, les banques de l'UE continueront à compenser certains produits dérivés à Londres après juin 2025.

Néanmoins, les banques de l'UE devront encore modifier leurs systèmes pour signaler et suivre les quantités compensées, un coût que les banques britanniques et américaines n'auront pas à supporter.

Les États de l'UE et le Parlement européen ont le dernier mot sur le projet de loi. D'âpres négociations sont attendues et peu de gens pensent que les nouvelles règles seront achevées à temps pour éviter de donner aux compensateurs britanniques un accès à l'UE après juin 2025.

(1 $ = 0,9458 euros)