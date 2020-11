BNP PARIBAS : Credit Suisse reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 47 euros sur BNP Paribas après l'annonce des résultats du troisième trimestre. Le bureau d'études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action pour 2020 et conservé des prévisions pour 2021 et 2022 qui sont supérieurs de 10% et 25% au consensus car il est moins pessimiste sur les provisions." BNP a mentionné qu'elle est bien positionnée pour payer son dividende de 2020 et n'a pas l'intention de conserver son capital excédentaire en ce qui concerne un éventuel rattrapage du dividende de 2019 ", ajoute le broker.