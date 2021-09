BNP PARIBAS : Fitch Ratings relève la perspective à Stable

Fitch Ratings a révisé la perspective de BNP Paribas S.A. de négative à stable et a confirmé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme de la banque à 'A+'.



La révision des perspectives reflète principalement l'opinion de l'agence de notation selon laquelle les risques pesant sur les bénéfices, la capitalisation et la qualité des actifs de la banque ont diminué, soutenus par l'amélioration des perspectives macroéconomiques sur les principaux marchés du groupe, notamment la France, l'Italie, la Belgique et les États-Unis. Nous pensons que les bénéfices de BNPP en 2021 et 2022 resteront cohérents avec les niveaux moyens à long terme du groupe.