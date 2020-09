BNP PARIBAS : (Suisse) arrête le financement des matières premières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas (Suisse) SA a décidé de mettre fin à son activité de financement transactionnel dans le secteur des matières premières. Ce désengagement s’effectuera dans des conditions permettant de préserver l’intérêt des clients. Dans ce cadre, la Banque envisage un plan social pouvant affecter jusqu’à 120 collaborateurs à Genève. Une période de consultation s’ouvre donc aujourd’hui pour permettre aux collaborateurs de proposer toute suggestion qui permettrait d’atténuer les effets de ce plan, et d’en négocier les mesures d’accompagnement.En Suisse, la banque française accompagné ses clients sur ses métiers de Global Banking, Global Markets et Securities Services au sein du Corporate & Institutional Banking et sur son activité de Wealth Management.