BNP Paribas doit déposer aujourd'hui son offre définitive pour acquérir 50 % ou plus de la banque commune du Crédit Mutuel et Casino, Floa Bank (ex-Banque Casino), révèle Les Echos. A la clé, quelque 3 millions de clients et la mainmise sur un expert des paiements fractionnés, écrit le quotidien. BNP Paribas doit remettre dans les tout prochains jours une offre indicative pour Orange Bank , avec en ligne de mire sa marque et ses 1,2 million de détenteurs de comptes, ajoute le journal.