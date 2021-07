BNP Paribas : 2T21 - Communiqué de presse résultats au 30/06/21

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 30 juillet 2021 FORCE DU MODÈLE ET PERFORMANCE ÉLEVÉE CROISSANCE SOUTENUE DES REVENUS PNB : +0,9% / 2T20 (+4,9% / 2T19) BAISSE DES COÛTS, EFFET DE CISEAUX POSITIF COÛTS : -2,3% / 2T20 (-3,5% / 2T19) FORTE PROGRESSION DU RBE1 PAR RAPPORT AUX 2T20 ET 2T19 RBE1 : +6,2% / 2T20 (+21,5% / 2T19) COÛT DU RISQUE À UN NIVEAU BAS : 38 pb2 En dessous de la fourchette 45-55 pb 2

45-55 pb Sans reprise de provisions sur encours sains (strates 1 & 2) au global FORTE HAUSSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION PAR RAPPORT AUX 2T20 ET 2T19 REX3 2T21 : 3 791 M€, +31,2% / 2T20 (+19,7% / 2T19) TRÈS BON NIVEAU DE RÉSULTATS FORTE PROGRESSION DU RNPG4 PAR RAPPORT AUX 2T20 ET 2T19 RNPG4 2T21 : 2 911 M€, +26,6% / 2T20 (+17,9% / 2T19) STRUCTURE DE BILAN SOLIDE - TRIM finalisé RATIO CET15 : 12,9% DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE COMPLÉMENTAIRE DE 1,55€, EN NUMÉRAIRE, PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24.09.21 POUR PAIEMENT LE 30.09.216 RBE : Résultat Brut d'Exploitation ; 2. Coût du risque / encours de crédit à la clientèle début de période ; 3. REX : Résultat d'exploitation ; 4. Résultat Net Part du Groupe ; CRD4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9 ; 6. Dividende complémentaire ordinaire par action au titre de 2020 permettant de porter le taux de distribution à 50% conformément à la politique de distribution ordinaire du Groupe et suite aux annonces de la BCE du 23.07.21 - Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 24.09.21, détachement prévu le 28.09.21, paiement le 30.09.21

Le 29 juillet 2021, le Conseil d'administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Jean Lemierre, a examiné les résultats du Groupe pour le second trimestre 2021. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, a déclaré à l'issue de ce Conseil d'administration : Fort de son modèle diversifié et intégré et de sa structure financière robuste, BNP Paribas continue de développer ses activités au service des clients et de l'économie. Les résultats de BNP Paribas sont solides et reflètent le rebond de l'activité et notre potentiel de croissance. Tout en renforçant ses engagements environnementaux et sociaux et en poursuivant sa transformation digitale et industrielle, le Groupe continue de mobiliser ses ressources et ses expertises pour accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels, pour les aider à mettre en place les bonnes solutions, soutenir leur transformation et contribuer avec eux à la réussite d'une relance durable. Je tiens à remercier les équipes de toutes les entités de BNP Paribas pour leur mobilisation continue et nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance en Europe et dans le monde.» * * * FORCE DU MODÈLE ET PERFORMANCE ÉLEVÉE L'activité commerciale reprend de façon très dynamique ce trimestre avec l'évolution de l'environnement sanitaire, en présentant néanmoins des dynamiques différentes en fonction des zones géographiques, des secteurs et des métiers. Dans ce contexte, BNP Paribas confirme la force de son modèle diversifié et son potentiel de croissance au-delà du rebond avéré au premier semestre. Le Groupe délivre ainsi des performances trimestrielles et semestrielles élevées et à des niveaux très supérieurs à ceux de 2019. Le Groupe est ainsi bien positionné pour poursuivre sa croissance. Le produit net bancaire, à 11 776 millions d'euros, est en hausse de 0,9% par rapport au second trimestre 2020 et de 4,9% par rapport au second trimestre 2019, porté par une très bonne performance de Domestic Markets et un niveau de revenus toujours élevé de CIB après un second trimestre 2020 exceptionnel. Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en recul de 1,2% par rapport au second trimestre 2020. La progression du produit net bancaire de Domestic Markets1 est forte (+9,5% par rapport au second trimestre 2020 et +3,9% par rapport au second trimestre 2019), soutenue par un net rebond des réseaux (en particulier en France) et une très bonne croissance des métiers spécialisés (notamment Arval). Bien qu'en recul de 2,0% à périmètre et change historiques par rapport au second trimestre 2020, le produit net bancaire d'International Financial Services progresse de 1,5% à périmètre et change constants en lien avec la forte hausse dans les métiers de gestion d'actifs et la progression de BancWest et de Personal Finance, partiellement compensées par un effet de base défavorable pour le métier Assurance et un contexte moins favorable pour les réseaux d'Europe Méditerranée. Enfin, s'appuyant sur la diversification des métiers et la puissance 1 Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL) 2 RESULTATS AU 30 JUIN 2021

des plateformes, CIB enregistre un très bon niveau de performance après le contexte exceptionnel du second trimestre 2020. Le produit net bancaire de CIB est ainsi en baisse de 9,9% par rapport au second trimestre 2020 mais en forte hausse de 19,8% par rapport au second trimestre 2019. Les frais de gestion du Groupe, à 7 172 millions d'euros, sont en baisse de 2,3% par rapport au second trimestre 2020 et de 3,5% par rapport au second trimestre 2019. L'effet de ciseaux est très positif (+3,1 points). Les frais de gestion incluent ce trimestre l'impact exceptionnel des coûts de restructuration1 et d'adaptation2 (24 millions d'euros) et des coûts de renforcement informatique (47 millions d'euros) pour un total de 71 millions d'euros (contre un total de frais de gestion exceptionnels de 161 millions d'euros au second trimestre 2020). Dans les pôles opérationnels, les frais de gestion sont en baisse de 0,8% par rapport au second trimestre 2020. Ils sont en augmentation de 2,3% pour Domestic Markets3 en lien avec la croissance dans les métiers spécialisés et le rebond de l'activité dans les réseaux. La hausse reste contenue par les mesures d'économie de coûts. Ils progressent de 2,6%4 pour International Financial Services avec l'effet de la relance de l'activité commerciale et, sont en recul de 8,0% chez CIB par rapport à une base élevée au second trimestre 2020. Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 4 604 millions d'euros, en rebond de 6,2% par rapport au second trimestre 2020 et en très forte hausse de 21,5% par rapport au second trimestre 2019. Le coût du risque, à 813 millions d'euros, diminue de 634 millions d'euros par rapport au second trimestre 2020. A 38 points de base des encours de crédit à la clientèle, le coût du risque est à un niveau bas et s'établit en dessous de la fourchette de 45 à 55 points de base. Les provisions sur créances douteuses (strate 3) sont faibles et le trimestre n'enregistre pas, au global, de reprise de provisions sur encours sains (strates 1 et 2). Le résultat d'exploitation du Groupe, à 3 791 millions d'euros, est ainsi en forte hausse de 31,2% par rapport au second trimestre 2020 et en forte croissance de 19,7% par rapport au second trimestre 2019. Les éléments hors exploitation s'élèvent à 403 millions d'euros (236 millions d'euros au second trimestre 2020). Ils enregistrent l'impact exceptionnel de la plus-value réalisée sur la cession de titres Allfunds5 pour 300 millions d'euros. Ils incluaient au second trimestre 2020 l'impact exceptionnel de la plus-value réalisée sur la cession d'un immeuble pour 83 millions d'euros. Le résultat avant impôt, à 4 194 millions d'euros (3 126 millions d'euros au second trimestre 2020), est en très forte hausse de 34,2% et en forte progression de 24,2% par rapport au second trimestre 2019. Le taux moyen d'impôt sur les bénéfices s'établit à 29,1%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 2 911 millions d'euros, en très forte hausse de 26,6% par rapport au second trimestre 2020 et de 17,9% par rapport au second trimestre 2019. Hors effet des éléments exceptionnels6, il s'établirait à 2 748 millions d'euros, en hausse de 16,5% par rapport au second trimestre 2020 et de 4,9% par rapport au second trimestre 2019. Au 30 juin 2021, le ratio « common equity Tier 1 » s'établit à 12,9%7, en hausse de 10 points de base par rapport au 31 mars 2021. La réserve de liquidité du Groupe, instantanément mobilisable, Coûts de restructuration liés en particulier à l'arrêt ou la restructuration de certaines activités (notamment chez CIB) Mesures d'adaptation liées notamment à BancWest et CIB Intégrant 100% des Banques privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL) +6,8% à périmètre et change constants Cession de 6,7% du capital d'Allfunds, BNP Paribas détenant encore une participation de 15,77% dans Allfunds Effets des éléments exceptionnels après impôts : +162 millions d'euros au second trimestre 2021, -61 millions d'euros au second trimestre 2020 et -151 millions d'euros au second trimestre 2019 CRD4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9 3 RESULTATS AU 30 JUIN 2021

est de 488 milliards d'euros, soit plus d'un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché. Le ratio de levier1 s'établit à 4,0%. L'actif net comptable tangible2 par action s'élève à 76,3 euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,2% depuis le 31 décembre 2008 illustrant la création de valeur continue au travers des cycles économiques. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires de verser un dividende ordinaire de 1,55 euros par action payable en numéraire3. Ce dividende vient en complément du dividende ordinaire de 1,11 euro par action payé en numéraire le 26 mai 2021, et porte le total des dividendes ordinaires payés en numéraire en 2021 à 2,66 euros, soit un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe de l'année 2020. La politique de distribution du Groupe sera revue à l'occasion de la clôture des comptes annuels 2021, dans le cadre, notamment du plan stratégique 2025. La nouvelle politique de distribution du Groupe sera annoncée à l'occasion de la présentation des résultats annuels en février 2022. Le Groupe poursuit le renforcement de son dispositif de contrôle interne. Le Groupe continue de mener une politique ambitieuse d'engagement dans la société. Ainsi, impliqué de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Groupe est l'un des premiers signataires de la Net-ZeroBanking Alliance (NZBA), par laquelle il s'attache à aligner les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités de financement avec la trajectoire requise pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les engagements du Groupe pour contribuer à la protection de la biodiversité sont aussi forts. Ainsi, trois ans après son adhésion à l'initiative d'act4nature, le Groupe a renforcé son dispositif notamment avec la prise en compte de critères liés à la biodiversité dans l'évaluation des clients entreprises d'ici 2025. Sur l'ensemble du premier semestre, le produit net bancaire, à 23 605 millions d'euros, progresse de 4,6% par rapport au premier semestre 2020 et de 5,5% par rapport au premier semestre 2019. Dans les pôles opérationnels, il est en hausse de 2,7%4. Il augmente de 5,2% dans Domestic Markets5, porté par le rebond dans les réseaux (en particulier en France) et une très bonne performance des métiers spécialisés, notamment d'Arval. Il augmente de 3,0% dans International Financial Services à périmètre et change constants6, en lien avec la forte hausse dans les métiers d'épargne et de gestion d'actifs, la bonne progression de BancWest et, un contexte moins favorable pour les autres métiers. Enfin, il croît de 4,4% dans CIB (+20,9% par rapport au premier semestre 2019), une croissance soutenue après la performance exceptionnelle du second trimestre 2020 et avec une progression dans les trois métiers. Les frais de gestion du Groupe, à 15 769 millions d'euros, sont en hausse de 1,8%. Ils incluent l'impact exceptionnel des coûts de restructuration7 et d'adaptation8 (82 millions d'euros) et des coûts de renforcement informatique (66 millions d'euros) pour un total d'éléments exceptionnels de 148 millions d'euros (contre 240 millions au premier semestre 2020). L'effet de ciseaux est très positif (+2,8 points). Calculé conformément au Règlement (UE) n°2019/876, sans opter pour l'exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l'Eurosystème autorisée par la décision de la BCE du 18 juin 2021 Réévalué Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 24 septembre 2021, détachement prévu le 28 septembre 2021, paiement le 30 septembre 2021 +5,6% à périmètre et change constants Intégrant 100% des Banques privées des réseaux domestiques, (hors effets PEL/CEL) -1,3% à périmètre et change historiques Coûts de restructuration liés en particulier à l'arrêt ou la restructuration de certaines activités (notamment chez CIB) Mesures d'adaptation liées notamment à BancWest, et CIB 4 RESULTATS AU 30 JUIN 2021

Les frais de gestion incluent, la quasi-totalité des taxes et contributions au titre de l'année (dont notamment la contribution au Fonds de Résolution Unique) pour 1 460 millions d'euros (1 284 millions d'euros au premier semestre 2020). Les frais de gestion dans les pôles opérationnels sont en hausse de 1,1% par rapport au premier semestre 2020. Ils progressent de 1,5% pour Domestic Markets, du fait de l'accompagnement de la croissance dans les métiers spécialisés et du rebond de l'activité dans les réseaux. Ils sont en hausse de 2,1% à périmètre et change constants1 pour International Financial Services. Enfin, ils sont en hausse de 4,3% chez CIB, en raison de la croissance de l'activité et de l'impact des taxes soumises à IFRIC 21. Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit à 7 836 millions d'euros (7 068 millions d'euros au premier semestre 2020), en hausse de 10,9% par rapport au premier semestre 2020 et de 20,8% par rapport au premier semestre 2019. Il est en hausse de 6,0% par rapport au premier semestre 2020 pour les pôles opérationnels. Le coût du risque à 1 709 millions d'euros, baisse de 1 164 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020, qui incluait l'impact du provisionnement sur encours sains (strates 1 et 2) en lien avec la crise sanitaire. Il s'établit à 40 points de base des encours de crédit à la clientèle. Il se normalise à un niveau bas, en dessous de la fourchette de 45 à 55 points de base. Le résultat d'exploitation du Groupe, à 6 127 millions d'euros (4 195 millions d'euros pour le premier semestre 2020) est ainsi en forte hausse de 46,0% par rapport au premier semestre 2020. Il est en hausse de 36,4% par rapport au premier semestre 2020 pour les pôles opérationnels. Les éléments hors exploitation du Groupe s'élèvent à 890 millions d'euros (726 millions d'euros au premier semestre 2020). Ils enregistrent ce semestre l'impact exceptionnel de la plus-value réalisée sur la cession d'immeubles pour 302 millions d'euros, de la plus-value réalisée sur la cession d'une participation de BNP Paribas Asset Management pour 96 millions d'euros et de la plus-value réalisée sur la cession de titres Allfunds2 pour 300 millions d'euros. Ils incluaient au premier semestre 2020 l'impact exceptionnel des plus-values réalisées sur la cession de plusieurs immeubles pour 464 millions d'euros. Le résultat avant impôt, à 7 017 millions d'euros (4 921 millions d'euros au premier semestre 2020), est ainsi en forte progression de 42,6% par rapport au premier semestre 2020 et de 15,8% par rapport au premier semestre 2019. Le taux moyen d'impôt sur les bénéfices s'établit à 31,8% du fait notamment de la comptabilisation au premier trimestre des taxes et contributions au titre de l'année en application de la norme IFRIC 21 « Taxes » dont une part importante n'est pas déductible. Le résultat net part du Groupe s'élève à 4 679 millions d'euros, en hausse de 30,6% par rapport au premier semestre 2020 et de 6,7% par rapport au premier semestre 2019. La rentabilité annualisée des fonds propres tangibles non réévalués est de 10,6%. Elle reflète les solides performances du Groupe BNP Paribas grâce à la force du modèle diversifié et intégré et confirme le rebond et le potentiel de croissance avérés de ses activités. -2,2% à périmètre et change historiques Cession de 6,7% du capital d'Allfunds, BNP Paribas détenant encore une participation de 15,77% dans Allfunds 5 RESULTATS AU 30 JUIN 2021

