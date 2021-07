BNP Paribas : 3e amendement au document d'enregistrement universel 2020

Second amendement au Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 déposé auprès de l'AMF le 6 mai 2021, sous le numéro D. 21-0086-A02.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux titres financiers et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

RISQUES ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES - PILIER 3 [NON AUDITE]

Autres activités de Domestic Markets, qui inclut Arval, BNP Paribas Leasing Solutions, Personal Investors, Nickel et la Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg (BDEL) ;

BNP Paribas, leader européen des services bancaires et financiers, possède quatre marchés domestiques en banque de détail en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg.

BNP PARIBAS - TROISIEME AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

1.2 Résultats du 1er semestre 2021

FORCE DU MODÈLE ET PERFORMANCE ÉLEVÉE

L'activité reprend de façon très dynamique ce semestre, en particulier au second trimestre 2021, dans un contexte de rebond de l'activité économique avec l'évolution de l'environnement sanitaire, présentant néanmoins des dynamiques différentes en fonction des zones géographiques, des secteurs et des métiers.

Dans ce contexte, BNP Paribas confirme la force de son modèle diversifié et son potentiel de croissance au-delà du rebond avéré au premier semestre. Le Groupe délivre ainsi des performances semestrielles élevées et à des niveaux très supérieurs à ceux de 2019. Le Groupe est ainsi bien positionné pour poursuivre sa croissance.

Sur l'ensemble du premier semestre, le produit net bancaire, à 23 605 millions d'euros, progresse de 4,6% par rapport au premier semestre 2020 et de 5,5% par rapport au premier semestre 2019.

Dans les pôles opérationnels, il est en hausse de 2,7%1. Il augmente de 5,2% dans Domestic Markets2, porté par le rebond dans les réseaux (en particulier en France) et une très bonne performance des métiers spécialisés, notamment d'Arval. Il augmente de 3,0% dans International Financial Services à périmètre et change constants3, en lien avec la forte hausse dans les métiers d'épargne et de gestion d'actifs, la bonne progression de BancWest et, un contexte moins favorable pour les autres métiers. Enfin, il croît de 4,4% dans CIB (+20,9% par rapport au premier semestre 2019), une croissance soutenue après la performance exceptionnelle du second trimestre 2020 et avec une progression dans les trois métiers.

Les frais de gestion du Groupe, à 15 769 millions d'euros, sont en hausse de 1,8%. Ils incluent l'impact exceptionnel des coûts de restructuration4 et d'adaptation5 (82 millions d'euros) et des coûts de renforcement informatique (66 millions d'euros) pour un total d'éléments exceptionnels de 148 millions d'euros (contre 240 millions au premier semestre 2020). L'effet de ciseaux est très positif (+2,8 points).

Les frais de gestion incluent, la quasi-totalité des taxes et contributions au titre de l'année (dont notamment la contribution au Fonds de Résolution Unique) pour 1 460 millions d'euros (1 284 millions d'euros au premier semestre 2020).

Les frais de gestion dans les pôles opérationnels sont en hausse de 1,1% par rapport au premier semestre 2020. Ils progressent de 1,5% pour Domestic Markets, du fait de l'accompagnement de la croissance dans les métiers spécialisés et du rebond de l'activité dans les réseaux. Ils sont en hausse de 2,1% à périmètre et change constants6 pour International Financial Services. Enfin, ils sont en hausse de 4,3% chez CIB, en raison de la croissance de l'activité et de l'impact des taxes soumises à IFRIC 21.

Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit à 7 836 millions d'euros (7 068 millions d'euros au premier semestre 2020), en hausse de 10,9% par rapport au premier semestre 2020 et de 20,8% par rapport au premier semestre 2019. Il est en hausse de 6,0% par rapport au premier semestre 2020 pour les pôles opérationnels.

Le coût du risque à 1 709 millions d'euros, baisse de 1 164 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020, qui incluait l'impact du provisionnement sur encours sains (strates 1 et 2) en lien avec la crise sanitaire. Il s'établit à 40 points de base des encours de crédit à la clientèle. Il se normalise à un niveau bas, en dessous de la fourchette de 45 à 55 points de base.

+5,6% à périmètre et change constants Intégrant 100% des Banques privées des réseaux domestiques, (hors effets PEL/CEL) -1,3% à périmètre et change historiques Coûts de restructuration liés en particulier à l'arrêt ou la restructuration de certaines activités (notamment chez CIB) Mesures d'adaptation liées notamment à BancWest, et CIB -2,2% à périmètre et change historiques

