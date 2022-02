BNP Paribas : 4T21 - Communiqué de presse résultats au 31/12/21

RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2021 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 8 février 2022 RÉSULTATS EN FORTE HAUSSE CROISSANCE SOUTENUE DES REVENUS Très bonne dynamique de Domestic Markets Hausse des revenus des métiers de gestion d'actifs et d'assurance Nouvelle progression de CIB PNB : +4,4% / 2020 (+3,7% / 2019) EFFET DE CISEAUX POSITIF MALGRÉ L'AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION AU FRU1 DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ ET INVESTISSEMENTS FRAIS DE GESTION : +3,0% / 2020 (-0,7% / 2019) COÛT DU RISQUE À UN NIVEAU BAS : 34 pb2 TRÈS FORTE CROISSANCE DU RNPG3 PAR RAPPORT À 2020 ET 2019 RNPG3 : 9 488 M€, +34,3% / 2020 (+16,1% / 2019) BILAN TRÈS SOLIDE RATIO CET14 : 12,9% ROTE5 : 10,0% TAUX DE DISTRIBUTION 2021 DE 60% (50% en numéraire6, 10% en rachat d'actions7) LANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE Growth, Technology & Sustainability 2025 1.Fonds de Résolution Unique ; 2. Coût du risque / encours de crédit à la clientèle début de période ; 3. Résultat Net Part du Groupe ; 4. CRD4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9 ; 5. Rentabilité des fonds propres tangibles, non réévalués ; 6. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022 ; 7. Programme de rachat d'actions d'un montant total de 900M€ exécuté au 4T21

Le 7 février 2022, le Conseil d'administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Jean Lemierre, a examiné les résultats du Groupe pour le quatrième trimestre 2021 et arrêté les comptes de l'exercice 2021. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, a déclaré à l'issue de ce Conseil d'administration : Grâce à la mobilisation de ses équipes et à la solidité de son modèle, BNP Paribas réalise une très bonne performance en 2021. BNP Paribas confirme son rôle majeur dans le financement de l'économie notamment en Europe. Ces performances sont le reflet d'une position unique de leader européen s'appuyant sur des plateformes de premier plan pour servir au mieux les clients entreprises, institutionnels et particuliers. Ces performances témoignent de notre engagement de long terme à leurs côtés dans toutes les phases du cycle économique. Avec une profitabilité renforcée en 2021 et un ROTE de 10%, les résultats du Groupe sont également le fruit de notre stratégie de long terme et de notre transformation. Nous avons digitalisé la banque en profondeur pour améliorer l'expérience de nos clients et l'efficacité de nos activités. Nous avons construit des plateformes puissantes au service de nos clients et de nos partenaires. Nous les accompagnons ainsi dans leur développement et dans l'accélération de leur transition écologique. L'addition de nos talents, de nos plateformes européennes leaders, de notre modèle distinctif performant et de la solidité financière du Groupe permet à BNP Paribas d'être idéalement positionné pour mettre en œuvre son plan stratégique Growth, Technology & Sustainability 2025. Nous sommes pleinement mobilisés pour poursuivre notre développement, pour répondre aux attentes de nos clients, continuer de créer de la valeur pour nos parties prenantes et générer de la croissance durable avec un objectif de ROTE supérieur à 11 % à horizon 2025, tout en intégrant de manière industrielle les dimensions environnementales et sociales dans toutes les activités de la banque. Je tiens à remercier les équipes de toutes les entités de BNP Paribas pour leur mobilisation continue et nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. » * * * Sauf mention contraire, les informations et éléments financiers contenus dans ce communiqué incluent en particulier l'activité relative à BancWest pour refléter une vision opérationnelle. Ils sont donc présentés hors effets de l'application de la norme IFRS 5 relative aux groupes d'actifs et de passifs destinés à la vente. Ce communiqué de presse inclut en annexe une réconciliation entre la vision opérationnelle présentée hors application de la norme IFRS 5 et les états financiers consolidés appliquant la norme IFRS 5. PERFORMANCE SOUTENUE ET CREATION DE VALEUR Fort de son modèle intégré et diversifié, s'appuyant sur des plateformes métiers et des franchises clients leader en Europe et favorablement positionnées à l'international, la performance de BNP Paribas a été soutenue. La diversification du Groupe et la capacité à accompagner les clients et l'économie de façon globale ont soutenu la croissance des revenus par rapport à 2020 (+4,4%) et 2019 (+3,7%). Le développement des plateformes à coût marginal et la poursuite des mesures d'efficacité ont permis au Groupe d'investir tout en dégageant des effets de ciseaux positifs sur l'année, malgré l'augmentation de la contribution au FRU1. Avec un ratio « common Equity Tier 1 » de 12,9%2 au Fonds de Résolution Unique CRD4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9 3 RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021

31 décembre 2021 et une rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués de 10,0%, le Groupe démontre de nouveau sa capacité à créer de la valeur de façon continue et soutenable. Au total, le produit net bancaire, à 46 235 millions d'euros, augmente de 4,4% par rapport à 2020 et de 3,7% par rapport à 20191. Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en progression de 2,4% à périmètre et change historiques et de 3,7% à périmètre et change constants. Il est en forte hausse de 5,2% chez Domestic Markets2, porté par la progression dans les réseaux3, en particulier en France, et par une très forte croissance des métiers spécialisés, notamment Arval. Les revenus d'International Financial Services sont en baisse de 1,2% à périmètre et change historiques mais en hausse de 1,7% à périmètre et change constants, avec une forte hausse dans les métiers de gestion d'actifs, une hausse des revenus du métier Assurance et de BancWest et un contexte moins favorable pour les autres métiers. Enfin, CIB enregistre une progression soutenue des revenus (+3,4% à périmètre et change historiques, +4,1% à périmètre et change constants), à un niveau élevé (+17,8% par rapport à 2019). Les frais de gestion du Groupe à 31 111 millions d'euros, sont en hausse de 3,0% par rapport à 2020, en lien avec l'accompagnement de la croissance et des investissements, et en baisse de 0,7% par rapport à 2019. Les frais de gestion incluent cette année l'impact exceptionnel des coûts de restructuration4 et d'adaptation5 (164 millions d'euros) et des coûts de renforcement informatique (128 millions d'euros) pour un total de 292 millions d'euros (contre un total de frais de gestion exceptionnels de 521 millions d'euros en 2020 où ils incluaient aussi l'impact exceptionnel des dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire pour 132 millions d'euros). L'effet de ciseaux est positif (+1,4 point). Pour l'année 2021, les frais de gestion du Groupe sont impactés par une hausse des taxes soumises IFRIC 21 (dont la contribution au FRU 6 6 ) s'établissent à 1 516 millions d'euros en 2021. La contribution au FRU 6 s'établit à 967 millions d'euros en 2021 contre 760 millions en 2020, soit une augmentation de 27,2%. Dans les pôles opérationnels, les frais de gestion progressent de 2,7% par rapport à 2020. Ils sont en hausse de 2,0% par rapport à 2020 chez Domestic Markets2, en lien notamment avec l'accompagnement de la croissance dans les métiers spécialisés et le rebond de l'activité dans les réseaux3, et sont contenus par des mesures d'économie de coûts. L'effet de ciseaux est très positif (+3,1 points). Pour International Financial Services, les frais de gestion progressent de +1,1% à périmètre et change historiques et de +4,2% à périmètre et change constants, notamment avec la croissance de l'activité et des initiatives ciblées. Enfin, les frais de gestion de CIB progressent de 5,4% à périmètre et change historiques et de 4,0% à périmètre et change constants, en lien avec le développement de l'activité, des investissements ciblés et l'impact des taxes soumises à IFRIC 21. Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 15 124 millions d'euros, en augmentation de 7,4% par rapport à 2020 et de 14,1% par rapport à 2019. Le coût du risque, à 2 925 millions d'euros diminue de 48,8% par rapport à 2020 et s'établit à 34 points de base des encours de crédit à la clientèle. Il est à un niveau bas en raison notamment d'un nombre limité d'entrées en défaut, et se compare à une base élevée en 2020 qui enregistrait une dotation totale de 1,4 milliard d'euros de provisions sur encours sains (strates 1 et 2). Les reprises de provisions sur encours sains restent marginales en 2021 (78 millions d'euros). Il incluait au quatrième trimestre 2020 l'impact comptable exceptionnel d'un dérivé mis en place pour le transfert d'une activité de -104 millions d'euros Intégrant 100% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg BDDF, BNL bc et BDDB Coûts de restructuration liés à la restructuration de certaines activités (notamment chez CIB) Mesures d'adaptation liées notamment à Wealth Management, CIB et BancWest Fonds de Résolution Unique 4 RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021