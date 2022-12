BNP Paribas : 7ème amendement au document d'enregistrement universel 2021

Second amendement au Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2021 déposé auprès de l'AMF le 28 juin 2022, sous le numéro D. 22-0098-A02.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

1. APPROBATION PAR L'AMF DU 6ème ET 7ème AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021, EN VERSION FRANCAISE

1.1. Approbation du 6ème amendement au document d'enregistrement universel 2021 :

Le 6ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 a été approuvé le 1er décembre 2022 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du réglement (UE) 2017/1129.

L'AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Le 6ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 porte le numéro d'approbation suivant : R.22-038.

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur faisant objet du document d'enregistrement universel.

Le 6ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et ses amendements. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparemment conformément à l'article 10 paragraphe 3, 2ème alinéa du règlement (UE) 2017/1129.

Il est valide jusqu'au 1er décembre 2023 et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note d'opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un amendement au document d'enregistrement universel en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles.

1.2. Approbation du 7ème amendement au document d'enregistrement universel 2021 :

Le 7ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 a été approuvé le 1er décembre 2022 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du réglement (UE) 2017/1129.

L'AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Le 7ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 porte le numéro d'approbation suivant : R.22-038.

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur faisant objet du document d'enregistrement universel.

Le 7ème Amendement au Document d'enregistrement universel 2021 peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et ses amendements. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparemment conformément à l'article 10 paragraphe 3, 2ème alinéa du règlement (UE) 2017/1129.

Il est valide jusqu'au 1er décembre 2023 et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note d'opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un amendement au document d'enregistrement universel en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles.

