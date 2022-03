BNP Paribas : AG 2022 - Avis de réunion

BNP PARIBAS SA Société anonyme au capital de 2 468 663 292 €. Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris. 662 042 449 R.C.S. Paris. Avis de réunion. Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le mardi 17 mai 2022 à 10 heures précises, au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris, ou en tout autre lieu estimé opportun au vu de l'évolution de la situation sanitaire en France. Le dispositif de cette Assemblée Générale pourra être aménagé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des dispositions légales y relatives. Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Ces mesures seront indiquées sur le site internet de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Mixte sur le site de BNP Paribas « invest.bnpparibas.com ». Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter l'accueil nous les invitons à se présenter avant 10 heures, munis d'une pièce d'identité. L'Assemblée Générale Mixte aura pour effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : I - au titre de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 ;

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 ;

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

Affectation du résultat de l'exercice 2021 et mise en distribution du dividende ;

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce ;

L225-38 et suivants du Code de commerce ; Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la société ;

Renouvellement du mandat d'un Administrateur (M. Jean-Laurent Bonnafé) ;

Jean-Laurent Bonnafé) ; Renouvellement du mandat d'une Administratrice (M me Marion Guillou) ;

Marion Guillou) ; Renouvellement du mandat d'un Administrateur (M. Michel Tilmant) ;

Nomination d'une Administratrice (M me Lieve Logghe) ;

Lieve Logghe) ; Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux Administrateurs ;

Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Conseil d'administration ;

Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués ;

Vote sur les informations relatives à la rémunération versée en 2021 ou attribuée au titre de l'exercice 2021 à l'ensemble des mandataires sociaux ;

Vote sur les éléments de la rémunération versés en 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Jean Lemierre, Président du Conseil d'administration ;

Vote sur les éléments de la rémunération versés en 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général ;

Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général ; Vote sur les éléments de la rémunération versés en 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Philippe Bordenave, Directeur Général délégué jusqu'au 18 mai 2021 ;

Vote sur les éléments de la rémunération versés en 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Yann Gérardin, Directeur Général délégué à compter du 18 mai 2021 ;

Vote sur les éléments de la rémunération versés en 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Thierry Laborde, Directeur Général délégué à compter du 18 mai 2021 ;

Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice 2021 aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel ;

Fixation du montant global annuel de la rémunération des membres du Conseil d'administration.

II - au titre de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire Rapport du Conseil d'administration et rapport spécial des Commissaires aux comptes ;

Délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;

Délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;

Délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital, sans droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre destinées à rémunérer des apports de titres dans la limite de 10 % du capital ;

Limitation globale des autorisations d'émission avec suppression du, ou sans, droit préférentiel de souscription ;

Délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission, de fusion ou d'apport ;

Limitation globale des autorisations d'émission avec maintien, suppression du, ou sans, droit préférentiel de souscription ;

Délégation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réaliser des opérations réservées aux adhérents du Plan d'Épargne d'Entreprise de groupe BNP Paribas, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pouvant prendre la forme d'augmentations de capital et/ou de cessions de titres réservées ;

Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;

Pouvoirs pour formalités.

PARTIE ORDINAIRE Première résolution(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, approuve les comptes sociaux dudit exercice établis conformément aux principes comptables généraux applicables en France aux établissements de crédit. Elle approuve le bénéfice net après impôts à 7 307 125 577,16 euros. En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée générale approuve le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39 4 du Code général des impôts lequel s'est élevé à 1 987 147,58 euros au cours de l'exercice écoulé, et l'impôt supporté à raison de ces dépenses et charges lequel s'est élevé à 564 548,63 euros. Deuxième résolution(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, approuve les comptes consolidés dudit exercice établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union Européenne. Troisième résolution(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et mise en distribution du dividende). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide l'affectation du résultat issu des comptes sociaux de BNP Paribas SA de la manière suivante : (en euros) Résultat net de l'exercice 7 307 125 577,16 Report à nouveau bénéficiaire 31 584 712 291,19 Total 38 891 837 868,35 Dividende 4 529 997 140,82 Report à nouveau 34 361 840 727,53 Total 38 891 837 868,35 Le dividende d'un montant de 4 529 997 140,82 euros correspond à une distribution de 3,67 euros par action ordinaire au nominal de 2,00 euros, étant précisé que tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'administration pour faire inscrire au compte " Report à nouveau " la fraction du dividende correspondant aux actions auto-détenues par BNP Paribas. En application des articles 117 quater et 200 A du Code général des impôts, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018 sont soumis (pour leur montant brut et sauf dispense sous conditions de revenus) à un prélèvement à la source qui est définitif, sauf option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le dividende proposé est éligible à l'abattement prévu à l'article 158 3. 2° du Code général des impôts et le prélèvement à la source est imputable sur l'impôt dû. Le dividende de l'exercice 2021 sera détaché de l'action le 23 mai 2022 et payable en numéraire le 25 mai 2022 sur les positions arrêtées le 24 mai 2022 au soir. Conformément à l'article 243 bis, alinéa 1 du Code général des impôts, les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi : (en euros) Exercice Nominal Nombre Dividende Montant des dividendes éligibles de l'action d'actions par action à l'abattement prévu à l'article 158 3. 2° du CGI 2018 2,00 1 249 072 110 3,02 3 772 197 772,20 2019 2,00 1 249 798 561 - - 2020 2,00 Mai : 1 249 798 561 Mai : 1,11 3 324 464 172,26 Septembre : 1 249 798 561 Septembre : 1,55 La ventilation ci-dessus ne concerne que les dividendes dès lors qu'aucune autre catégorie de revenus distribués visés à l'article 243 bis, alinéa 1 du Code général des impôts n'est mise en distribution.

Quatrième résolution(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Cinquième résolution(Autorisation de rachat par BNP Paribas de ses propres actions). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à acquérir un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du nombre des actions composant le capital social de BNP Paribas, soit, à titre indicatif, à la date du dernier capital constaté du 14 décembre 2021 au maximum 123 433 164 actions. L'Assemblée générale décide que les acquisitions d'actions pourront être effectuées : en vue de leur annulation dans les conditions fixées par l'Assemblée extraordinaire ;

dans le but d'honorer des obligations liées à l'émission de titres donnant accès au capital, à des plans d'options d'achat d'actions, à l'attribution gratuite d'actions, à l'attribution ou à la cession d'actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de plans d'épargne d'entreprise, et à toute forme d'allocation d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de BNP Paribas et des sociétés contrôlées exclusivement par BNP Paribas au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce ;

233-16 du Code de commerce ; aux fins de les conserver et de les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;

dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

n°2021-01 du 22 juin 2021 ; pour permettre la réalisation de services d'investissements pour lesquels BNP Paribas est agréée ou la couverture de ceux-ci. Les achats de ces actions pourront être effectués, à tout moment, sauf en cas d'offre publique sur les titres de BNP Paribas, dans le respect de la réglementation en vigueur, et par tous moyens y compris par achat de blocs ou par utilisation de produits dérivés admis aux négociations sur un marché réglementé ou de gré à gré. Le prix maximum d'achat ne pourra excéder 88 euros par action, soit, compte tenu du nombre d'actions composant le capital social à la date du 14 décembre 2021, et sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de BNP Paribas, un montant maximal d'achat de 10 862 118 432 euros. L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour la mise en œuvre de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, remplir toutes formalités et déclarations et, d'une manière générale, faire le nécessaire. La présente autorisation se substitue à celle accordée par la cinquième résolution de l'Assemblée générale du 18 mai 2021 et est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Sixième résolution(Renouvellement du mandat d'un Administrateur). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, renouvelle en qualité d'Administrateur M. Jean-Laurent Bonnafé pour une durée de 3 ans qui prendra dès lors fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024. Septième résolution(Renouvellement du mandat d'une Administratrice). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, renouvelle en qualité d'Administratrice Mme Marion Guillou pour une durée de 3 ans qui prendra dès lors fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024. Huitième résolution(Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, renouvelle en qualité d'Administrateur M. Michel Tilmant pour une durée de 3 ans qui prendra dès lors fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.