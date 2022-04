BNP Paribas : AG 2022 - Présentation des candidats au Conseil d'administration

GERANT : Strafin sprl (Belqique) - mandat exercé au titre de la fonction principale PRESIDENT : CapitalatWork Foyer Group SA (Luxembourg) ADMINISTRATREUR : Groupe Foyer : Foyer SA (Luxembourg) Foyer Finance SA Groupe Lhoist SA (Belgique) Royal Automobile Club of Belgium (Belgique) Zoute Automobile Club (Belgique) PARTICIPATION(1) AUX COMITES SPECIALISES : BNP Paribas : Président du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité Groupe Lhoist SA : membre du Comité d'audit

ÉTUDES ET CARRIERE : Diplômé de l'Université de Louvain, M. Michel Tilmant a débuté sa carrière en 1977 chez Morgan Guaranty Trust Company où il a exercé différentes responsabilités à New York, Paris, Londres et Bruxelles. En 1991, il est Vice-Président du Comité Exécutif et Chief Operating Officer de la Banque Internationale à Luxembourg. Il est Membre du Comité Exécutif de la Banque Bruxelles Lambert en 1992 dont il est nommé Président en 1997. M. Michel Tilmant est nommé Président du Directoire d'ING Bank en janvier 2000, puis Président du Directoire d'ING Group en 2004. MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR : Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale, les compétences dans les domaines de la finance et de la banque et l'implication avec lesquelles M. Michel Tilmant exerce son mandat et contribue aux travaux du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité le recommandent pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas. Au titre de son mandat actuel, M. Michel Tilmant répond aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration. M. Michel Tilmant ne serait plus considéré « stricto sensu » comme indépendant, dans l'hypothèse du renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022 ; dès lors, M. Michel Tilmant ne serait plus, à l'issue de la présente Assemblée Générale, Président du Comité de Contrôle Interne, des Risques et de la Conformité. Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Michel Tilmant détient un mandat d'administrateur ou exerce une fonction exécutive n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif. En particulier, le Comité a constaté que les revenus de BNP Paribas générés par Groupe Foyer et Groupe Lhoist représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas en 2021.