BNP Paribas : AG 2022 - Rapport du CA à l'AG

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)

DU 17 MAI 2022

Le Document d'Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 mars 2022. Il est consultable sur le site https://invest.bnpparibas.com/ et est proposé lors des formalités d'accueil à l'Assemblée. Le présent avis de convocation a également été mis en ligne.

LE CONSEIL PROPOSE, EN PREMIER LIEU, L'ADOPTION DE VINGT RESOLUTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIÈRE ET DEUXIEME RESOLUTIONS

Les deux premières résolutions traitent de l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 de BNP Paribas, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes.

TROISIÈME RÉSOLUTION

La troisième résolution propose l'affectation du résultat social de l'exercice 2021 et la mise en paiement du dividende.

Le résultat net de BNP Paribas SA s'établit à 7 307,13 millions d'euros auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire de 31 584,71 millions d'euros, portant ainsi le total à répartir à 38 891,84 millions d'euros.

Le dividende versé aux actionnaires s'élèverait à 4 530,00 millions d'euros, un montant de 34 361,84 millions d'euros étant affecté au report à nouveau.

Le dividende, d'un montant unitaire de 3,67 euros par action, serait détaché de l'action le 23 mai 2022 pour une mise en paiement en numéraire le 25 mai 2022 sur les positions arrêtées le 24 mai 2022 au soir.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Dans le cadre de la vie courante d'une entreprise, et plus spécialement quand cette dernière est l'élément essentiel d'un groupe de sociétés, des conventions peuvent intervenir directement ou indirectement entre celle-ci et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs, voire entre la société et ses dirigeants ou encore avec un actionnaire détenant plus de 10% du capital. Afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, ces conventions font l'objet d'une autorisation préalable par le Conseil d'administration, et doivent être approuvées par l'Assemblée des actionnaires après audition du rapport spécial des Commissaires aux comptes en application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; c'est l'objet de la quatrième résolution.

Aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice 2021.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Il est proposé aux actionnaires dans la cinquième résolution d'autoriser le Conseil pour 18 mois, à mettre en place un programme de rachat d'actions de la société, jusqu'à détenir au maximum, conformément à la loi, 10 % du capital.

Lesdites acquisitions seraient destinées à remplir plusieurs objectifs, notamment :

• l'attribution ou la cession d'actions : - aux salariés dans le cadre de la participation ou de plans d'épargne d'entreprise, - aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de BNP Paribas ou des sociétés du Groupe dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions ainsi que d'actions de performance ou toute autre forme d'allocation d'actions ;

• l'échange ou le paiement dans le but de réaliser des opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;

• l'annulation des actions après autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire (cf. : vingtième-huitième résolution) ;

• la mise en œuvre d'un contrat de liquidité ;

• la réalisation d'opérations dans le cadre habituel des activités commerciales de la Banque.

Les acquisitions seraient à effectuer par tous moyens, y compris par voie de négociation de blocs ou l'utilisation de produits dérivés.

Le prix d'achat maximum est fixé à 88 euros par action, en ligne avec la valeur nette comptable du titre à fin 2021.

Les achats pourraient intervenir à tout moment, sauf en cas d'offre publique sur les titres de la société.

Cette autorisation ne pourra être mise en œuvre par le Conseil d'administration qu'après accord préalable de la Banque Centrale Européenne (BCE). De plus, le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles, telles que fixées par la réglementation et par la BCE.

SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS

Dans les sixième, septième et huitième résolutions, il est demandé à l'Assemblée Générale de bien vouloir renouveler les mandats de MM. Jean-Laurent Bonnafé et Michel Tilmant, ainsi que celui de Mme Marion Guillou (cf. biographies en annexe). Ces mandats seraient reconduits pour une durée de trois années et prendraient dès lors fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.

M. Jean-Laurent Bonnafé, 60 ans, est entré à la Banque en 1993. Il est Directeur Général de BNP Paribas depuis le 1er décembre 2011, et siège au Conseil d'administration depuis l'Assemblée Générale du 12 mai 2010 ; en tant que mandataire social dirigeant, il n'est membre d'aucun Comité.

Le Conseil d'administration estime que M. Jean-Laurent Bonnafé a démontré depuis plus de vingt-huit ans un engagement sans faille au service du développement de la Banque. Ses compétences techniques et managériales, sa capacité à anticiper les évolutions de l'industrie bancaire et à en tenir compte dans la mise en place de la stratégie de BNP Paribas le recommandent pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Banque.

M. Jean-Laurent Bonnafé est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux.

Mme Marion Guillou, 67 ans, est Administratrice de sociétés, titulaire de la certification de l'Institut de formation des administrateurs (IFA). Elle siège au Conseil d'administration de BNP Paribas, dont elle est un membre indépendant, depuis l'Assemblée Générale du 15 mai 2013. Mme Marion Guillou est membre du Comité de gouvernance, d'éthique, des nominations et de la RSE et membre du Comité des rémunérations.

Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale, sa compétence en matière de risques et de responsabilité environnementale ainsi que sa contribution aux travaux des Comités auxquels elle appartient recommandent Mme Marion Guillou pour continuer à exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.

Mme Marion Guillou est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux.

M. Michel Tilmant, 69 ans, de nationalité belge, est administrateur de sociétés. Il est administrateur de BNP Paribas depuis l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 12 mai 2010 ; M. Michel Tilmant est Président du Comité de Contrôle Interne, des Risques et de la Conformité.

Au titre de son mandat actuel, M. Michel Tilmant répond aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration. M. Michel Tilmant ne serait plus considéré « stricto sensu » comme indépendant, dans l'hypothèse du renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022 ; dès lors, M. Michel Tilmant ne serait plus, à l'issue de la présente Assemblée Générale, Président du Comité de Contrôle Interne, des Risques et de la Conformité.

Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, son expertise internationale dans les domaines de la finance et de la banque et l'implication avec lesquelles M. Michel Tilmant exerce son mandat et contribue aux travaux du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité le recommandent pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.

M. Michel Tilmant est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux.

NEUVIEME RÉSOLUTION

Par la neuvième résolution, il vous est proposé de nommer en qualité d'administratrice Mme Lieve Logghe (biographie en annexe), qui succédera à M. Wouter De Ploey dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée. Mme Lieve Logghe est Directrice Financière du Groupe Euronav.

Mme Lieve Logghe, 53 ans, de nationalité belge, serait un membre indépendant de votre Conseil selon les critères du Code Afep-Medef.

Le Conseil d'administration estime que ses compétences à la fois internationales et financières, en termes de marche des affaires, son expérience en matière de conduite des changements y compris sur des sujets de responsabilité sociale et environnementale, la recommandent pour exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas SA.

Mme Lieve Logghe est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux.

Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles Mme Lieve Logghe détient un mandat d'administratrice n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif pour BNP Paribas.

Les revenus de BNP Paribas générés par Euronav et la société TINCC BV représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas sur l'exercice 2021.

OBSERVATIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2021, le Conseil d'administration était composé de quinze administrateurs dont deux élus par les salariés et treize nommés par les actionnaires (dont un représentant des salariés actionnaires). La représentation des femmes parmi les administrateurs nommés par les actionnaires était de 46,2 % (6/13). Cinq nationalités sont représentées au sein du Conseil (Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse).

L'indépendance des administrateurs (au 31 décembre 2021) : le tableau ci-après présente la situation de chaque administrateur au regard des critères d'indépendance retenus par le Code Afep-Medef pour définir l'indépendance des administrateurs :

Critères

1 Au cours des cinq années précédentes, ne pas être ou ne pas avoir été (i) salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ou d'une filiale consolidée de la société ; (ii) administrateur d'une filiale consolidée Jean LEMIERRE Jean-Laurent BONNAFÉ Jacques ASCHENBROICH Juliette BRISAC PierreAndré deCHALENDAR Monique COHEN Hugues EPAILLARD Rajna GIBSON-BRABDON Marion GUILLOU Christian NOYER Daniela SCHWARZER Michel TILMANT Wouter DEPLOEY Sandrine VERRIER Fields WICKER-MIURINoo  o   o       o 

2 Existence ou non de mandats croisés

3 Existence ou non de relations d'affaires significatives                              

4 Existence de lien familial proche avec un mandataire social               

5 Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de l'entreprise au cours des cinq années précédentes               

6 Ne pas être administrateur de l'entreprise depuis plus de douze ans               

7 Absence de rémunération variable pour le dirigeant mandataire social non-exécutif  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

8 Statut de l'actionnaire important

 O .











représente un critère respecté d'indépendance selon les critères Afep-Medef. représente un critère non satisfait d'indépendance selon les critères Afep-Medef.

















Répondent aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration : Mmes Monique Cohen, Rajna Gibson-Brandon, Marion Guillou, Daniela Schwarzer, Fields Wicker-Miurin et MM. Jacques Aschenbroich, Pierre André de Chalendar, Wouter De Ploey, Christian Noyer et Michel Tilmant.

Plus précisément, pour MM.Jacques Aschenbroich et Pierre-André de Chalendar, le Conseil d'administration a constaté que les relations d'affaires entre BNP Paribas et respectivement (i) Valeo et son groupe, et (ii) Saint-Gobain et son groupe n'ont pas de caractère significatif (les revenus générés par chacune de ces relations commerciales représentaient moins de 0,5 % des revenus totaux publiés par BNP Paribas).

Les deux administrateurs élus par les salariés, Mme Sandrine Verrier et M. Hugues Epaillard, ainsi que l'administratrice représentant les salariés actionnaires, Mme Juliette Brisac ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indépendance selon les critères du Code Afep-Medef en dépit de leur statut et de leur mode d'élection qui constituent une garantie d'indépendance.

Deux administrateurs nommés par les actionnaires, MM. Jean Lemierre, Président du Conseil d'administration, et Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général, ne répondent pas aux critères du Code de gouvernement d'entreprise définissant l'administrateur indépendant.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée voterait en faveur des quatre résolutions relatives à sa composition, votre Conseil comprendrait alors quinze administrateurs dont deux élus par les salariés et treize nommés par les actionnaires (dont un représentant des salariés actionnaires), soit une proportion d'administrateurs indépendants de 60,00% (9/15). Au regard des critères retenus par le Code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef et de l'appréciation du Conseil d'administration pour définir l'indépendance, le taux d'administrateurs indépendants s'établirait à 75,00% (9/12).

Il serait composé de huit femmes et de sept hommes, soit une proportion d'administrateurs de sexe féminin de 53,3% et de 50% (6/12) hors les administrateurs représentant les salariés et les actionnaires salariés. Le nombre d'administrateurs de nationalité étrangère serait de 5 sur 15 membres, soit un taux d'internationalisation de 33,3 % (38,5% pour les seuls administrateurs désignés par l'Assemblée Générale).

DIXIEME A DIX-HUITIEME RÉSOLUTIONS

Les neuf résolutions ici soumises à l'approbation des actionnaires ont toutes trait à la rémunération des mandataires sociaux ; elles résultent de l'application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ).

Dans les dixième, onzième et douzième résolutions, il est ainsi demandé aux actionnaires, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, de bien vouloir approuver la politique de rémunération applicable d'une part aux Administrateurs (dixième résolution), d'autre part aux Dirigeants Mandataires Sociaux : le Président du Conseil d'administration (onzième résolution), le Directeur Général et les Directeurs Généraux délégués (douzième résolution), après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise. Un extrait de ce rapport est reproduit ci-dessous dans le paragraphe « A) Politique de rémunération des mandataires sociaux », qui figure par ailleurs dans le chapitre 2 du Document d'Enregistrement Universel 2021, disponible sur le site internet https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference. Cette politique a également été mise en ligne à l'adresse https://invest.bnpparibas.com/remunerations-des-dirigeants-mandataires-sociaux dès son adoption par le Conseil.

Elle reprend les grandes lignes et les principes directeurs de la politique approuvée lors de l'Assemblée Générale du 18 mai 2021, en ce compris concernant les deux Directeurs Généraux délégués, l'un en charge du périmètre CIB (Yann Gérardin) et l'autre du périmètre CPBS1 - ex-Retail Banking - (Thierry Laborde), qui sont entrés en fonction à compter de cette dernière Assemblée Générale, laquelle a marqué la fin du mandat de M. Philippe Bordenave en qualité de Directeur Général délégué.

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs qui vous est ici proposée, accentue l'impact des engagements sociaux et environnementaux de la Banque : en effet, et ce sans préjudice de la part dévolue aux critères quantitatifs dans la détermination de la rémunération variable annuelle, qui reste fixée à 75%, le Conseil estime dorénavant souhaitable d'accroître de 10% à 15% la part affectée à la prise en compte de la dimension RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) du Groupe. Ainsi vous est-il désormais proposé qu'une part de 15% de la rémunération variable soit liée à la performance RSE de BNP Paribas, une fraction de seulement 10% restant donc déterminée en fonction de l'évaluation qualitative.

Il vous est également proposé de faire progresser la rémunération annuelle fixe du Directeur Général, M. Jean-Laurent Bonnafé, de 1 562 000 euros à 1 843 000 euros bruts, soit une augmentation de 18% effective au 1er janvier 2022.

La dernière révision de sa rémunération fixe date du 25 février 2016 (effective au 1er janvier 2016) : le niveau de cette rémunération fixe est donc resté stable au cours des 6 dernières années.

Cette révision est intervenue dans le contexte d'une restructuration globale sans changement du montant cible total2. La somme de la rémunération fixe et de la rémunération variable annuelle cible du Directeur Général est donc restée inchangée depuis 2012.

Le Conseil d'administration a relevé la très bonne performance de la Banque depuis que le Directeur Général a été nommé dans ses fonctions. En 10 ans la Banque s'est installée comme un des premiers établissements de la zone Euro en termes d'activité et de résultats.