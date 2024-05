BNP Paribas porte une responsabilité historique dans cette catastrophe en cours. Nous n'accepterons pas de collaborer avec elle si vous poursuivez des activités qui mettent nos vies, et celles de tant d'autres, en danger. Ce que nous demandons à nouveau aujourd'hui, c'est de conditionner tout nouveau service financier à l'arrêt par l'entreprise soutenue des nouveaux projets de pétrole et gaz, à l'image de ce qui est fait pour le charbon. Nous visons ici les financements à des entreprises comme Total, Eni, BP, Saudi Aramco, la liste est longue. Il est temps de fermer une fois pour toutes la porte à ces entreprises dont les stratégies ne sont pas compatibles avec le respect de l'Accord de Paris. Quand allez-vous prendre cette mesure urgente ?

Néanmoins, nous ne nous satisfaisons pas de cette communication ciblée et continuons à nous questionner quant à vos actes et mesures prises pour garantir le respect de l'Accord de Paris. Car nous le savons, notre génération va subir dans sa chair les effets désastreux du dérèglement climatique. Nous en vivons déjà les effets dévastateurs : l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée avec + 1,45 °C 5 , et nous avons déjà perdu le compte des événements climatiques extrêmes et de leurs victimes.

D'après une étude publiée en 2020 par la revue scientifique The Lancet 4 , plus de 60 % des jeunes, que ce soit des pays du Nord ou du pays du Sud, se disent "très" ou "extrêmement" préoccupé·es par le dérèglement climatique. BNP Paribas se saisit de cette préoccupation non négligeable de la jeunesse pour alimenter ses campagnes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos stations de métro. Par ces campagnes, BNP Paribas utilise cette préoccupation de la jeunesse comme argument de recrutement ou comme argument commercial. Elle se place comme une des actrices de la lutte contre le dérèglement climatique, ce qu'elle n'est pas, ou du moins pas encore.

En octobre dernier, nous étions plus de 1 240 étudiant·es issu·es de grandes écoles et d'universités à vous interpeller dans un tribune 1 , et à vous annoncer que nous n'irons pas travailler pour BNP si vous ne revoyez pas vos engagements sur le climat. BNP Paribas - par l'intermédiaire de son directeur de l'engagement Antoine Sire - répondait avoir "déjà tourné la page des énergies fossiles" 2 . Mais vous peinez à convaincre alors que votre banque poursuit ses soutiens aux majors pétro-gazières 3 , et en l'absence de nouvelles mesures concrètes et capables de mettre un point final à ses soutiens à l'expansion des énergies fossiles.

Ce sujet fait partie intégrante de notre projet stratégique ainsi que de l'évolution de notre modèle économique. C'est une démarche que nous avons engagée dès 2010 et que nous avons intensifiée après l'accord de Paris en 2015.

Ces trois dernières années, en particulier 2023 et le début de 2024, ont été marquées par une très forte accélération de notre transformation qui est parfaitement visible aujourd'hui dans les données publiques de marché (Bloomberg et Dealogic) : BNP est désormais un leader mondial du financement de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

En 2021, BNP Paribas a rejoint la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), s'engageant à aligner les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités de crédit avec la trajectoire requise pour financer une économie neutre en carbone à 2050. Nous réorientons ainsi progressivement nos flux financiers vers les acteurs et les projets qui contribuent à une économie moins carbonée, et menons un important travail d'alignement de nos portefeuilles de crédits en procédant à des analyses sectorielles en commençant par les secteurs les plus émetteurs. Une équipe dédiée, « Climate Analytics and Alignment », spécialisée dans les données extra-financières, se consacre au pilotage des financements selon des critères climatiques en lien avec les métiers, tandis que le Low Carbon Transition Group (Groupe de transition bas carbone), fort de 200 banquiers spécialistes de la décarbonation et des énergies renouvelables, met en œuvre notre stratégie au niveau commercial.

En 2022 et 2023, BNP Paribas s'est fixé des objectifs de décarbonation dans 6 secteurs (pétrole et gaz, production d'électricité, automobile, acier, aluminium et ciment). Pour chacun, les trajectoires de réduction des émissions sont basées sur des scénarios Net Zero Emissions (NZE) - notamment celui de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) - et sont donc en ligne avec les exigences de la science. La nouvelle édition de notre rapport Climat publiée en mai 2024 couvre également les secteurs de l'aviation, du transport maritime, de l'agriculture ainsi que de l'immobilier commercial et résidentiel.

En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur de l'énergie, nous transformons radicalement notre modèle d'affaires. Nous mettons en œuvre une trajectoire de sortie pour chacune des énergies fossiles : la sortie est enclenchée pour la production de pétrole et le gaz et est déjà très avancée pour le charbon thermique (et sera définitive à l'horizon 2030 dans l'Union européenne et l'OCDE et en 2040 dans le reste du monde). Elle est en outre entièrement achevée pour les spécialistes des hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste, pétrole issu des sables bitumineux).

En janvier 2023 nous avons acté et accéléré notre désengagement du financement de la production pétrolière et gazière et la réorientation massive de nos financements vers le développement des énergies bas-carbone, essentiellement renouvelables, afin que ces dernières remplacent progressivement les énergies fossiles. Nous avons fixé pour 2030 un objectif de 80% d'énergie bas-carbone dans notre portefeuille de financements à l'énergie, et par conséquent un maximum de 20% pour l'ensemble des énergies fossiles. Cet objectif concerne l'ensemble des financements à la production d'énergie et non pas, comme on l'entend parfois de façon erronée, les seuls financements de projet.

En janvier 2024, nous avons relevé notre objectif et visons désormais d'avoir au moins 90% de bas-carbone dans notre stock de financements à la production d'énergie en 2030. En moins de vingt ans, nous serons donc passés de 90% à moins de 10% de financements aux fossiles dans notre portefeuille de financements à la production d'énergie. Réciproquement, le financement aux énergies bas carbone aura progressé de 10% à plus de 90%6.

Concernant plus spécifiquement la demande que vous formulez de « conditionner tout nouveau service financier à l'arrêt par l'entreprise soutenue des nouveaux projets de pétrole et gaz », il nous semble important de rappeler ce que disent le GIEC et l'AIE, et la cohérence de notre stratégie à cet égard.

