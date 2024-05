Les normes comptables IFRS adoptées par l'Union européenne demandent une comptabilisation de provision selon les principes détaillés dans la note 1.m annexée aux comptes consolidés de BNP Paribas, dont extrait ici (cf : page 201 du Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2023) : « Une provision est constituée lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre une obligation née d'un événement passé et lorsque le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Le montant de cette obligation est actualisé pour déterminer le montant de la provision, dès lors que cette actualisation présente un caractère significatif ».

de la même manière, les instruments à l'actif de nos fonds font l'objet de contrôles quotidiens de premier niveau (opérés par les équipes de gestion) et de second niveau (opérés par la fonction indépendante RISK). En outre, l'Inspection Générale de la Banque intervient en troisième niveau.

Il convient tout d'abord de rappeler que la dénomination des fonds de BNP Paribas Asset Management (quant à leurs attributs de durabilité : « sustainable », ESG, Green, impact…) et des instruments qui les composent se fait dans le respect des réglementations et normes (pour les fonds labellisés) en vigueur.

Contexte: la presse se fait de plus en plus l'écho de fonds dit verts commercialisés par tous les opérateurs, banquiers, CIF et assureurs, au travers de réseaux multimodaux et qui, en fait, au bout de quelques années ne le seraient pas ou plus. On imagine immédiatement les multiples recours voire les « class actions » des épargnants vis-à-vis des distributeurs et solidairement des sociétés de gestion de fonds. Les autorités de tutelle commencent à alerter dans leurs publications. Par ailleurs, on a vu que le nucléaire avait intégré la taxonomie et qu'à l'inverse des ONG ayant le statut de défenseuses de l'environnement de plusieurs pays européens avaient fait une pétition auprès de la cour de justice de l'union européenne pour demander l'exclusion des ENR non pilotables (éoliennes) de la taxonomie. Si la CJUE fait droit à la pétition de ces ONG il y aura des conséquences certaines sur de nombreux fonds verts dont ceux de notre Groupe.

A date nous n'avons pas recensé de tel sujet.

BNP Paribas Asset Management prend néanmoins en compte, de manière prospective, dans ses exercices de cartographie, le risque de fourniture d'une information qui serait estimée « peu claire ». De manière générale cependant, BNP Paribas Asset Management s'attache à faire preuve d'une totale transparence vis-à-vis des investisseurs en leur expliquant clairement ce dans quoi ils sont investis. Cette transparence s'applique notamment aux aspects extra- financiers communiqués dans les rapports périodiques sur la gestion des fonds et dans les documents commerciaux ; BNP Paribas Asset Management a mis en place des règles et des contrôles stricts pour en garantir la précision.

Contexte: Est-ce que les différentes entités du groupe ont parmi les objectifs celui de s'apporter du chiffre d'affaires additionnel notamment entre les BU banques et les BU assurances ? Votre réponse sera vraisemblablement affirmative.

Le séquençage sur les opérations d'assurance distribuées par les réseaux bancaires est de nature à aboutir à la rupture de la relation d'affaire entre la banque et le client-assuré.

En effet dans le cadre de la vente d'un produit d'assurance (ex BNPP sécurité) le commercial est un salarié d'hello Bank et l'on constate rapidement d'une part que son niveau de technicité assurantiel est relativement basique et d'autre part que le script de souscription est très insuffisant pour pouvoir délivrer une recommandation explicite sur le bon produit (exemple choix entre BNPP sécurité et BNPP sécurité PLUS) au regard i) du contrat de mariage (séparation de bien) ii) des comptes bancaires HB séparés etc. L'entité distributrice Hello Bank peut être mise en cause pour erreur dans le conseil.

Mieux encore, l'externalisation par Cardif de la gestion sinistre au courtier gestionnaire SPB aboutit à des situations non conformes au contrat : le gestionnaire sinistres de SPB interprète les conditions générales : A titre d'exemple, il exige pour indemniser un vol de clé, alors que cela ne figure pas au contrat, que la carte grise soit au nom de l'assure. Or, dans la vrai vie lorsqu'il y a plusieurs véhicules dans un foyer les cartes grises peuvent être soit toutes au nom de M ou toutes au nom de Mme ou un mixte des deux et lorsque l'assuré utilise un véhicule c'est plus en fonction de l'usage qu'il compte en faire ou de la praticité que de la carte grise.

Au-delà de l'indemnisation proprement dite, le recours à des plateformes sans n de téléphone, avec des délais anormalement longs et la demande renouvelée plusieurs fois de renvoyer l'intégralité des pièces du dossier est de nature à détériorer fortement l'image de marque d'Hello Bank pouvant amener à remettre en cause la relation bancaire. Et la force de persuasion et le niveau technique assurantiel plus que faible du manager (c'est d'abord un banquier) d'Hello Bank ne permet pas de redorer l'image de marque de sa structure.

2ème question: Qui supervise la qualité de la prestation de service fournie par une entité du groupe (exemple Cardif) à une autre entité du groupe (exemple Hello Bank) et plus particulièrement le recours à un tiers gestionnaire extérieur au groupe (ex SPB) ?

3ème question: Pourquoi externalisez-vous auprès de courtier gestionnaire la gestion de sinistre pour des contrats dit de poche de Cardif au risque de perdre les clients de longue date ?

Réponses du Conseil d'administration:

La distribution de produits d'assurance est encadrée par la réglementation européenne IDD (Insurance Distribution Directive), qui impose un certain nombre d'obligations à l'Assureur comme au Distributeur, notamment :

pour l'Assureur : information du Distributeur quant aux caractéristiques des produits, communication du marché cible, contrôle et surveillance des produits ;

pour le Distributeur : volume minimal d'heures de formation des conseillers commerciaux.

