BNP Paribas publiera ses émissions financées de scope 3 en août 2024, conformément aux exigences de publication du règlement européen CRR3 (dites « pilier 3 ») et notre Rapport Climat de mai 2024 comprend une nouvelle cible de réduction de nos émissions en valeur absolue pour le secteur pétrole et gaz qui remplace le précédent indicateur d'intensité carbone (par unité d'énergie).

BNP Paribas publie annuellement dans son Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel, ses émissions de scope 1 et scope 2, ainsi que la partie du scope 3 correspondant aux déplacements professionnels de ses salariés. Pour 2023, le scope 1 était de 25 437 tonnes équivalent CO2, le scope 2 était de 137 287 tonnes équivalent CO2 et le scope 3 (déplacements professionnels) était de 122 599 tonnes équivalent CO2.

Pourriez-vous communiquer le montant total des émissions d'équivalent CO2 en tonnes, scopes 1-2-3 confondus, en valeur absolue, correspondant à l'ensemble de vos activités (y compris les crédits et émissions d'actions et d'obligations) pour 2023 (bilan et hors-bilan), ainsi que les prévisions pour 2025 et à l'horizon 2030 ?

Nous avons été attentives et attentifs à la publication de votre bilan de l'année 2023 en février 2024 qui annonçait qu'aucune obligation n'avait été émise au secteur pétro-gazier depuis mi-février 2023. Vous avez également affirmé avoir considérablement réduit votre production de nouveaux crédits au secteur pétrolier et gazier en 2023. C'est un signal positif vers la fin de tout appui au développement des énergies fossiles. Cependant, à notre connaissance, cela ne fait l'objet d'aucune mesure officielle et ferme dans votre politique sectorielle, qui inclut de trop nombreuses exemptions incompatibles avec vos propres engagements climatiques à respecter l'Accord de Paris et atteindre la neutralité carbone en 2050.

Suite à une première interpellation publique en février 2023 et des échanges avec votre directeur de l'Engagement M. Antoine Sire dans les semaines qui ont suivi, vous avez pris de nouveaux engagements, actant notamment la fin de vos soutiens directs aux nouveaux champs de pétrole et gaz. Votre politique sectorielle laisse néanmoins encore à ce jour la porte ouverte à la poursuite de vos soutiens à l'expansion des énergies fossiles, via des financements aux entreprises qui portent de tels nouveaux projets pétro-gaziers.

Pouvez-vous nous préciser de quelle manière vous définissez le « secteur pétrolier et gazier » ? Cette définition couvre-t-elle l'ensemble des entreprises actives sur l'ensemble de la chaîne de valeur - c'est-à-dire au moins les 1 623 entreprises identifiées dans la Global Oil and Gas Exit List (GOGEL) ? Ou seulement celles œuvrant dans le segment exploration et production, y compris les entreprises qui s'y développent - soit 700 entreprises selon la GOGEL ? Ou seulement les « spécialistes » ou « indépendants pétroliers », qui sont les seuls pour lesquels votre politique pétrole et gaz prévoit un arrêt des financements ?

Les engagements que nous avons pris sont très clairs : ils concernent toutes les entreprises actives dans l'exploration- production pétrolière et gazière, qu'elles soient spécialisées dans l'exploration et la production ou diversifiées.

Par ailleurs, quels critères retenez-vous pour définir ces « spécialistes » et « indépendants pétroliers » et de combien d'entreprises parle-t-on ? Cette définition porte-t-elle uniquement sur les activités pétrole - et non gaz ? Et porte-t-elle uniquement sur les acteurs privés - et non les entreprises publiques (telles que Saudi Aramco) ? Avez-vous une liste des entreprises inclues ou exclues ?

Cette information figure dans l'Annexe 2 de notre politique sectorielle « pétrole et gaz ». Les indépendants pétroliers désignent des compagnies non diversifiées spécialisées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Ce ne sont pas des sociétés d'Etat, elles peuvent être cotées en bourse et/ou détenues par des investisseurs privés et produisent en général moins de 300 000 barils équivalent pétrole par jour.

Par ailleurs, nous tenons en effet à jour des listes précises des entreprises exclues en lien avec les critères définis dans nos politiques sectorielles. Toutefois elles ne sont pas publiques car elles relèvent du secret des affaires.

Vous précisez poursuivre votre « trajectoire de réduction des financements des énergies les plus émettrices »

tel point que « le rapport entre les flux de financement octroyés par BNP Paribas aux acteurs spécialisés dans l'extraction et la production pétrolière et gazière et les flux de financement liés aux projets d'énergies renouvelables s'établit à 1 sur 11 ». Pourriez-vous confirmer que vous ne parlez que des acteurs spécialisés dans l'extraction et la production pétrolière et gazière, et nous préciser quelles entreprises sont couvertes et non couvertes ? La réduction de ces flux concerne-t-elle donc les entreprises les plus impliquées dans l'expansion pétro-gazière, TotalEnergies, Saudi Aramco et Eni par exemple ?

Comme indiqué dans la slide 19 qui a été diffusée lors de la présentation des résultats annuels de BNPP le 1er février 2024 (Présentation PowerPoint (invest.bnpparibas),le ratio des flux de financements de BNPP en 2023, de 1 pour 11, est un rapport établi en comparant les flux de financements octroyés par BNP Paribas aux acteurs spécialisés de l'extraction/production pétrolière et gazière et les flux octroyés aux projets d'énergies renouvelables.

