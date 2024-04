RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 14 MAI 2024 Le Document d'Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 mars 2024. Il est consultable sur le site https://invest.bnpparibas.com/et est proposé lors des formalités d'accueil à l'Assemblée. La présente brochure d'avis de convocation a également été mise en ligne. LE CONSEIL PROPOSE, EN PREMIER LIEU, L'ADOPTION DE VINGT-TROIS RESOLUTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIÈRE ET DEUXIEME RESOLUTIONS Les deux premières résolutions traitent de l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023 de BNP Paribas, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes. TROISIÈME RÉSOLUTION La troisième résolution propose l'affectation du résultat social de l'exercice 2023 et la mise en paiement du dividende. Le résultat net de BNP Paribas SA s'établit à 9 620,36 millions d'euros auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire de 37 654,40 millions d'euros, portant ainsi le total à répartir à 47 274,76 millions d'euros. Le dividende versé aux actionnaires s'élèverait à 5 278,40 millions d'euros, un montant de 41 996,37 millions d'euros étant affecté au report à nouveau. Le dividende, d'un montant unitaire de 4,60 euros par action (en croissance de 17,9% par rapport aux 3,90 euros distribués au titre de l'exercice 2022) serait détaché de l'action le 21 mai 2024 pour une mise en paiement en numéraire le 23 mai 2024 sur les positions arrêtées le 22 mai 2024 au soir. QUATRIÈME RÉSOLUTION Dans le cadre de la vie courante d'une entreprise, et plus spécialement quand cette dernière est l'élément essentiel d'un groupe de sociétés, des conventions peuvent intervenir directement ou indirectement entre celle-ci et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs, voire entre la société et ses dirigeants ou encore avec un actionnaire détenant plus de 10% du capital. Afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, ces conventions font l'objet d'une autorisation préalable par le Conseil d'administration, et doivent être approuvées par l'Assemblée des actionnaires après audition du rapport spécial des Commissaires aux comptes en application des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; c'est l'objet de la quatrième résolution. Aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice 2023. CINQUIÈME RÉSOLUTION Il est proposé aux actionnaires dans la cinquième résolution d'autoriser le Conseil pour 18 mois, à mettre en place un programme de rachat d'actions de la société, jusqu'à détenir au maximum, conformément à la loi, 10 % du capital. Lesdites acquisitions seraient destinées à remplir plusieurs objectifs, notamment : l'attribution ou la cession d'actions :

aux salariés dans le cadre de la participation ou de plans d'épargne d'entreprise, aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de BNP Paribas ou des sociétés du Groupe dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions ainsi que d'actions de performance ou toute autre forme d'allocation d'actions ;

l'échange ou le paiement dans le but de réaliser des opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;

l'annulation des actions après autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire (cf. : trente-deuxième résolution) ;

trente-deuxième résolution) ; la mise en œuvre d'un contrat de liquidité ;

la réalisation d'opérations dans le cadre habituel des activités commerciales de la Banque. Les acquisitions seraient à effectuer par tous moyens, y compris par voie de négociation de blocs ou l'utilisation de produits dérivés. Le prix d'achat maximum est fixé à 96 euros par action, en ligne avec la valeur nette comptable du titre à fin 2023. Les achats pourraient intervenir à tout moment, sauf en cas d'offre publique sur les titres de la société. 1

Cette autorisation ne pourra être mise en œuvre par le Conseil d'administration qu'après accord préalable de la Banque Centrale Européenne (BCE). De plus, le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles, telles que fixées par la réglementation et par la BCE. SIXIÈME ET SEPTIÈME RÉSOLUTIONS Dans les sixième et septième résolutions, il est demandé à l'Assemblée : de ne pas renouveler les mandats, venant à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale : o de PricewaterhouseCoopers Audit et de Mazars en tant que Commissaires aux comptes titulaires,

pour une durée de 6 exercices, qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice 2029 :

o de renouveler le mandat de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire avec mission de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;

o de nommer Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire avec mission de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité. Ces propositions de renouvellement du collège des Commissaires aux comptes de votre Société en garantissent encore davantage l'indépendance, Deloitte & Associés étant le cabinet dont le premier mandat lui a été confié le plus récemment (Assemblée Générale du 23 mai 2006). Il vous est précisé que la nouvelle mission de « certification des informations en matière de durabilité » dont seraient également chargés les Commissaires aux comptes de votre Société, résulte de la transposition en droit français de la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) par l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023. Conformément aux dispositions du nouvel article L. 821-26 du Code de Commerce, Deloitte & Associés ainsi que Ernst & Young et Autres seront représentés par une personne physique répondant aux conditions nécessaires pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité, telles que prévues par l'article L.821-18 du Code de commerce. Il vous est enfin précisé que conformément aux dispositions de l'article L.823-1,I-al.2 du Code de Commerce, votre Société n'a plus d'obligation de nommer de Commissaires aux comptes suppléants, cette obligation n'étant désormais prévue que dans le cas où le Commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle. Les honoraires des Commissaires aux comptes sont chaque année détaillés dans le Document d'Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel ; pour l'édition relative à l'exercice 2023, ces indications se trouvent en note 9l des états financiers consolidés. HUITIÈME RÉSOLUTIONS Dans la huitième résolution, il est demandé à l'Assemblée Générale de bien vouloir renouveler le mandat de M. Christian Noyer (cf. biographie en annexe). Son mandat serait reconduit pour une durée de trois années et prendrait dès lors fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026. M. Christian Noyer, 73 ans, est administrateur de sociétés. Il est indépendant au sens du Code Afep-Medef. M. Christian Noyer siège au Conseil d'administration de la Banque depuis l'Assemblée Générale du 18 mai 2021 ; il préside le Comité des comptes et est membre du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité. Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale et les compétences techniques dans les domaines économiques et monétaires de M. Christian Noyer le recommandent pour continuer à exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas. M. Christian Noyer est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux. NEUVIEME RÉSOLUTION Par la neuvième résolution, il est proposé à l'Assemblée : de ratifier la nomination en qualité d'administratrice de M me Marie-Christine Lombard, qui a été cooptée par le Conseil d'administration, en remplacement de M me Rajna Gibson-Brandon, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de la présente Assemblée,

Marie-Christine Lombard, qui a été cooptée par le Conseil d'administration, en remplacement de M Rajna Gibson-Brandon, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de la présente Assemblée, puis de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026. Mme Marie-Christine Lombard (cf. biographie en annexe), 65 ans, est Présidente du Directoire de Geodis. Elle serait une administratrice indépendante selon les critères du Code Afep-Medef. Le Conseil d'administration estime que la personnalité de Mme Marie-Christine Lombard, ses compétences industrielles et technologiques et son expérience managériale de groupes internationaux la recommandent pour exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas. Mme Marie-Christine Lombard est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux. 2

Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles Mme Marie-Christine Lombard détient un mandat d'administrateur ou exerce une fonction exécutive n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif. Les revenus de BNP Paribas générés par Geodis et Vinci (société dans laquelle Mme Marie-Christine Lombard détient un mandat d'administrateur) représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas sur 2023. DIXIÈME RÉSOLUTION La dixième résolution vous propose de nommer en qualité d'administratrice Mme Annemarie Straathof (biographie en annexe), pour une durée de trois ans qui prendrait dès lors fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026. Mme Annemarie Straathof est administratrice de sociétés. Mme Annemarie Straathof, 61 ans, serait un membre indépendant de votre Conseil selon les critères du Code Afep-Medef. Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel de Mme Annemarie Straathof, ses compétences financières et en matière de risques ainsi que son expérience à l'international la recommandent pour exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas. Mme Annemarie Straathof est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux. ONZIEME RÉSOLUTION ET RESOLUTIONS A, B ET C Conformément à l'article L.22-10-5 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale du 18 mai 2021 avait nommé un Administrateur Représentant les Salariés Actionnaires (ARSA). Le mandat de l'Administratrice alors désignée arrive à échéance lors de la présente Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l'article L225-23 du code du commerce et après avoir constaté qu'au 31 décembre 2023, la participation des salariés du Groupe au sens de l'article L.225-102 du Code de Commerce représentait un peu plus de 3,90% du capital de BNP Paribas, le Conseil vous propose par la onzième résolution et les résolutions A à C, de procéder à une nouvelle désignation d'un Administrateur représentant les salariés actionnaires ; ce nouveau mandat d'une durée de trois ans, prendrait dès lors fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice 2026. En application des dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, les candidats à ce poste sont désignés : par le ou les Conseil(s) de Surveillance d'un ou de plusieurs Fonds Commun(s) de Placement d'Entreprise (FCPE) lorsque les droits de vote sont exercés par le ou les Conseil(s) de Surveillance précité(s) (processus « indirect ») ;

par les salariés lorsque les droits de vote sont exercés par lesdits salariés (processus « direct »). Conformément à la réglementation applicable et aux statuts de votre Entreprise, en décembre 2023, les membres des Conseils de Surveillance des FCPE à exercice indirect des droits de vote ont donc été consultés pour désigner deux candidats, d'une part, et les salariés actionnaires du Groupe BNP Paribas ont exprimé leurs choix de deux autres candidats par le moyen d'une consultation directe, d'autre part. A l'issue de ces consultations : ont été désignées au titre du processus « indirect » :

ont été désignés au titre du processus « direct » : M. Thierry Schwob, Chargé de Relations Institutions Financières, FIC Insurance - ayant pour remplaçant M. François Labrot - ( résolution B non agréée par le Conseil d'administration ) ; M. Frédéric Mayrand, Managing Director, Financial Institutions Coverage Canada - ayant pour remplaçante M me Catherine Magnier - ( résolution C non agréée par le Conseil d'administration ). Le curriculum vitae de tous les candidats figure en annexe. Conformément à l'article 7 paragraphe 3 des Statuts, un seul siège d'Administrateur représentant les actionnaires salariés étant à pourvoir, seul sera nommé en qualité d'Administrateur représentant les salariés actionnaires le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix des actionnaires présents et représentés à l'Assemblée générale ordinaire et au moins la majorité de ces voix. Il appartient au Conseil d'Administration de se prononcer sur tout projet de résolution proposé à l'Assemblée. En conséquence, votre Conseil a décidé de recommander aux actionnaires de voter favorablement la ONZIEME résolution (« Nomination d'une Administratrice représentant les salariés actionnaires (Mme Juliette Brisac) ») et de rejeter les résolutions A à C. Cette recommandation a été émise par le Conseil d'Administration après que le Comité de Gouvernance, d'Ethique, des Nominations et de la RSE a émis un avis favorable à la nomination de Mme Juliette Brisac en qualité de membre du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a en effet considéré que l'expérience et le parcours de Madame Juliette Brisac, 59 ans, au sein de BNP Paribas, ses compétences techniques sur les plans financier et managérial ainsi que sa légitimité en tant que Présidente du Conseil de surveillance du FCPE Actionnariat Monde, prépondérant dans l'actionnariat salarié, la recommandaient pour continuer à exercer les fonctions d'Administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas en tant que représentante des salariés actionnaires. Madame Juliette Brisac est membre du Comité des comptes. Madame Juliette Brisac est en conformité avec le Code Afep-Medef et les dispositions du Code monétaire et financier au regard du nombre de mandats sociaux. 3

OBSERVATIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Au 31 décembre 2023, le Conseil d'administration était composé de treize administrateurs dont deux élus par les salariés et onze nommés par les actionnaires (dont un représentant des salariés actionnaires). La représentation des femmes parmi les administrateurs nommés par les actionnaires était de 45,5 % (5/11). Trois nationalités sont représentées au sein du Conseil (Allemagne, Belgique, France). L'indépendance des administrateurs (au 31 décembre 2023). Le tableau ci-après présente la situation de chaque administrateur au regard des critères d'indépendance retenus par le Code Afep-Medef pour définir l'indépendance des administrateurs : Critères Au cours des cinq années précédentes, ne pas être ou ne pas avoir été (i) salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ou d'une filiale consolidée de la société ; (ii) administrateur d'une filiale consolidée Existence ou non de mandats croisés Existence ou non de relations d'affaires significatives Existence de lien familial proche avec un mandataire social Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de l'entreprise au cours des cinq années précédentes Ne pas être administrateur de l'entreprise depuis plus de douze ans Jean LEMIERRE Jean-Laurent BONNAFÉ Jacques ASCHENBROICH Juliette BRISAC Pierre André de CHALENDAR Monique COHEN Hugues EPAILLARD Marion GUILLOU Lieve LOGGHE Christian NOYER Daniela SCHWARZER Michel TILMANT Sandrine VERRIER 0 0  0   0      0                                                                0  7 Absence de rémunération variable pour le dirigeant mandataire social non-exécutif  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 8 Statut de l'actionnaire important              représente un critère d'indépendance du Code Afep-MEDEF qui est satisfait O représente un critère d'indépendance du Code Afep-MEDEF qui n'est pas satisfait 4

Répondent aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration : Mmes Monique Cohen, Marion Guillou, Lieve Logghe, Daniela Schwarzer, et MM. Jacques Aschenbroich, Pierre André de Chalendar et Christian Noyer. De plus, à la connaissance du Conseil, il n'y a aucun conflit d'intérêts entre BNP Paribas et l'un des administrateurs. Les deux administrateurs élus par les salariés, Mme Sandrine Verrier et M. Hugues Epaillard, ainsi que l'administratrice représentant les salariés actionnaires, Mme Juliette Brisac ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indépendance selon les critères du Code Afep-Medef en dépit de leur statut et de leur mode d'élection qui constituent une garantie d'indépendance. Trois administrateurs nommés par les actionnaires, MM. Jean Lemierre, Président du Conseil d'administration, Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général et Michel Tilmant, ne répondent pas aux critères du Code de gouvernement d'entreprise définissant un administrateur indépendant. Plus de la moitié des administrateurs de BNP Paribas au 31 décembre 2023 sont donc indépendants au regard des critères retenus par le Code Afep-MEDEF et de l'appréciation qu'en a fait le Conseil d'administration. Dans l'hypothèse où l'Assemblée voterait en faveur des quatre résolutions relatives à sa composition agréées par le Conseil d'administration, celui-ci comprendrait alors quatorze administrateurs dont deux élus par les salariés et douze nommés par les actionnaires (dont un représentant des salariés actionnaires), soit une proportion d'administrateurs indépendants de 57,1% (8/14). Au regard des critères retenus par le Code de gouvernement d'entreprise Afep-Medefet de l'appréciation du Conseil d'administration pour définir l'indépendance, le taux d'administrateurs indépendants s'établirait à 72,7% (8/11). Il serait composé de huit femmes et de six hommes, soit une proportion d'administrateurs de sexe féminin de 57,1% et de 54,5% (6/11) hors les administrateurs représentant les salariés et les actionnaires salariés. Le nombre d'administrateurs de nationalité étrangère serait de 4 sur 14 membres, soit un taux d'internationalisation de 28,6 % (33,3% - 4/12 - pour les seuls administrateurs désignés par l'Assemblée Générale). 5

DOUZIEME A VINGTIEME RÉSOLUTIONS Les neuf résolutions ici soumises à l'approbation des actionnaires ont toutes trait à la rémunération des mandataires sociaux ; elles résultent de l'application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ). Dans les douzième à quinzième résolutions, il est ainsi demandé aux actionnaires, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, de bien vouloir approuver la politique de rémunération applicable d'une part aux Administrateurs (douzième résolution), d'autre part aux Dirigeants Mandataires Sociaux : le Président du Conseil d'administration (treizième résolution), le Directeur Général (quatorzième résolution) et les Directeurs Généraux délégués (quinzième résolution), après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise. Un extrait de ce rapport est reproduit ci- dessous dans le paragraphe « A) Politique de rémunération des mandataires sociaux », qui figure par ailleurs dans le chapitre 2 du Document d'Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel 2023, disponible sur le site internet https://invest.bnpparibas/document/document-denregistrement-universel-2023.Cette politique a également été mise en ligne à l'adresse https://invest.bnpparibas.com/remunerations-des-dirigeants-mandataires-sociauxdès son adoption par le Conseil. Elle reprend les grandes lignes et les principes directeurs de la politique approuvée lors de l'Assemblée Générale du 16 mai 2023 : concernant la détermination de la rémunération variable annuelle, la part dévolue aux critères quantitatifs reste ainsi fixée à 75%, la part affectée à la prise en compte de la performance RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) du Groupe représentant 15%, une fraction de seulement 10% étant donc déterminée en fonction de l'évaluation qualitative. La seizième résolution, qui vous est proposée en application de l'Article L.22-10-34 I du Code de commerce, soumet au vote de l'Assemblée Générale la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à raison du mandat, au cours ou au titre de l'exercice écoulé, à l'ensemble des mandataires sociaux ; un rejet de cette résolution entraînerait la suspension des rémunérations des administrateurs pour l'exercice en cours. En outre, le rapport sur le gouvernement d'entreprise (intégré dans le Document d'Enregistrement Universel) fournit des informations sur le niveau de rémunération des dirigeants (Président du Conseil, Directeur Général, Directeurs Généraux délégués) mis au regard de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane des salariés de BNP Paribas SA, ainsi que l'évolution, sur une période de 5 ans, de ces rémunérations et ratios et de critères de performance de votre Entreprise. Les salariés considérés sont ceux de BNP Paribas (SA) en France et de ses succursales : ils sont au nombre de 64 847 à fin 2023. Les dix-septièmeà vingtième résolutions soumettent à l'approbation des actionnaires, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice respectivement à MM. Jean Lemierre, Président du Conseil d'administration, Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général, Yann Gérardin et Thierry Laborde, Directeurs Généraux délégués. Les montants en ont été strictement déterminés selon les règles édictées par la politique de rémunération votée l'année dernière. Pour chacun de ces dirigeants mandataires sociaux, un tableau présente les mécanismes et montants des éléments de rémunération versés en 2023 ou attribués au titre de cet exercice : il est rappelé que le versement de la rémunération variable annuelle de MM. Jean-Laurent Bonnafé, Yann Gérardin et Thierry Laborde au titre de l'exercice 2023 est conditionné à l'approbation de l'Assemblée Générale. Le Président du Conseil d'administration n'est pas concerné par cette disposition, n'étant pas bénéficiaire de rémunérations variables. Le détail des rémunérations versées en 2023 ou attribuées au titre de l'exercice 2023 est exposé au chapitre (B) ci-dessous. Ces informations sont également disponibles en ligne à l'adresse https://invest.bnpparibas.com/remunerations-des-dirigeants-mandataires-sociaux. La loi prévoit en effet de recueillir ex ante chaque année l'approbation de l'Assemblée Générale sur la politique de rémunération concernant les mandataires sociaux (cf. : douzième à quinzième résolutions), l'application des dispositions ainsi approuvées faisant l'objet l'année suivante d'un vote ex post sur les versements effectués et les attributions déterminées selon les principes énoncés un an auparavant. L'Assemblée Générale statue alors (cf. : seizième à vingtième résolutions) sur les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice antérieur. 6

POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX SOUMISE AU VOTE EX ANTE DES ACTIONNAIRES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 22-10-8 DU CODE DE COMMERCE, LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2024 Dans le présent rapport, le Conseil d'administration détaille les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux administrateurs, au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués en raison de leurs mandats, d'une durée de 3 ans, au sein de BNP Paribas (SA). Les éléments de la politique de rémunération présentés ci-dessous font l'objet de projets de résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires. Si l'Assemblée Générale n'approuve pas ces résolutions, la politique de rémunération antérieure, ayant préalablement fait l'objet d'une approbation lors de l'Assemblée Générale du 16 mai 2023, continuera de s'appliquer. Dans ce cas, le Conseil d'administration soumettra à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale un projet de résolutions présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et le cas échéant, les avis exprimés lors de l'Assemblée Générale. La politique de rémunération des mandataires sociaux est conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables, au Code Afep-Medef ainsi qu'au Code de conduite de BNP Paribas. La politique telle que détaillée ci-dessous (en particulier les critères de performance) : est alignée sur l'intérêt social de la société, contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de l'entreprise ;

prend en considération les conditions de rémunération et d'emploi des salariés au sein de la société ;

est neutre du point de vue du genre. Sans préjudice des compétences de l'Assemblée Générale en la matière, la détermination de la rémunération des mandataires sociaux relève de la responsabilité du Conseil d'administration et se fonde sur les propositions du Comité des rémunérations qui prépare les décisions que le Conseil d'administration arrête concernant les rémunérations. En particulier, le Comité des rémunérations procède à un examen annuel des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de la société. Ce Comité est composé de trois administrateurs indépendants qui disposent d'une expérience des systèmes de rémunération et des pratiques de marché dans ce domaine et d'un administrateur élu par les salariés. Des mesures visant à éviter et gérer les conflits d'intérêts sont prévues par le Règlement intérieur du Conseil d'administration, par la Politique en matière d'aptitude des membres de l'organe de direction et des Titulaires de postes clés ainsi que par la Procédure d'application relative aux conflits d'intérêts en matière de prêts et autres transactions accordés aux membres de l'organe de direction et à leurs parties liées. Les dirigeants mandataires sociaux ne prennent part ni aux délibérations ni au vote portant sur leurs propres rémunérations. La rémunération des dirigeants mandataires sociaux tient compte, dans ses principes, des objectifs suivants : l'alignement avec l'intérêt social de la Banque et de ses actionnaires :

en s'inscrivant dans une perspective de moyen long terme notamment en termes d'évolution de la valeur de la Banque, de la bonne maîtrise des risques et de la performance relative du titre, en intégrant des éléments d'appréciation, qui ne sont pas seulement financiers, en tenant compte de la dimension RSE dans la détermination de la rémunération (pour partie alignée avec les objectifs RSE considérés pour certains salariés), et notamment de critères en lien avec les objectifs climatiques du Groupe, en s'assurant d'une variabilité suffisante des montants attribués pour tenir compte de l'évolution des résultats de la Banque sans peser trop lourdement sur les frais fixes ;

la transparence des rémunérations :

l'ensemble des éléments (fixe, variable annuel, plan de rémunération à long terme conditionnel) est retenu dans l'appréciation globale de la rémunération, l'équilibre entre les éléments de rémunération doit concourir à l'intérêt général de la Banque et tenir compte des meilleures pratiques de marché et des contraintes légales et réglementaires, les règles doivent être stables, exigeantes et intelligibles ;

une rémunération suffisamment attractive pour permettre de sélectionner avec exigence des profils reconnus comme particulièrement compétents dans les domaines d'activité du Groupe. 7

Rémunération des administrateurs La politique de rémunération des administrateurs est neutre du point de vue du genre. Conformément à la loi, le montant global de la rémunération des administrateurs est fixé par l'Assemblée Générale des actionnaires. Le montant individuel de la rémunération des administrateurs est fixé par le Conseil d'administration sur proposition du Comité des rémunérations. Il est composé d'une part forfaitaire et d'une part déterminée en fonction de la participation effective, quelle qu'en soit la modalité, aux séances. Il est majoré pour les administrateurs résidant à l'étranger sauf dans le cas où ces derniers peuvent participer aux séances du Conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. La participation effective à l'un des quatre Comités spécialisés donne droit à une rémunération supplémentaire. Celle-ci est majorée pour les administrateurs participant au CCIRC compte tenu de l'investissement spécifique requis par ce Comité. la fin de l'exercice, le Comité des rémunérations examine la répartition de la rémunération des administrateurs et le montant individuel affecté à chacun au titre de l'exercice sur la base du contrôle de la présence effective des administrateurs aux Conseils et aux Comités. Le cas échéant, le reliquat du montant global fixé par l'Assemblée Générale est réparti au prorata des montants alloués à chacun des administrateurs. En cas de séance exceptionnelle supplémentaire du Conseil ou des Comités, le montant de la rémunération due à chaque administrateur est écrêté, le cas échéant, au prorata des montants alloués à chacun des administrateurs. Le Conseil d'administration approuve ensuite la répartition individuelle de la rémunération des administrateurs au titre de l'exercice avant son versement effectif aux administrateurs (sous réserve des dispositions de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce qui prévoit que le versement de la rémunération des administrateurs pour l'exercice en cours est suspendu en cas de vote négatif des actionnaires sur les éléments de rémunérations versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice écoulé aux mandataires sociaux). Rémunération du Président du Conseil d'administration La rémunération annuelle fixe du Président, M. Jean Lemierre, s'élève à 950 000 euros bruts. Le Président ne perçoit pas de rémunération variable annuelle ou de plan de rémunération à long terme conditionnel. L'absence de rémunération variable traduit l'indépendance du Président à l'égard de la Direction Générale. En cas de nomination d'un nouveau Président, le Conseil d'administration déterminera, sur proposition du Comité des rémunérations, dans le cadre de la présente politique de rémunération, le montant de sa rémunération fixe en tenant compte de son profil et de son expérience. Rémunération de la Direction Générale La rémunération comprend : une partie fixe ;

une partie variable annuelle ;

un plan d'incitation à long terme conditionnel (plan de rémunération à long terme ou PRLT). Les niveaux de ces différentes composantes sont définis en considération de références de marché établies. Cette rémunération tient compte du plafonnement de la rémunération variable totale par rapport à la rémunération fixe (incluant les attributions au titre du plan d'incitation à long terme conditionnel) conformément aux dispositions de l'article L.511-78 du Code monétaire et financier, spécifiquement applicable aux établissements de crédit. Conformément à l'alinéa 2 dudit article, l'Assemblée Générale des actionnaires de BNP Paribas du 18 mai 2021 a décidé que ce plafonnement serait fixé à deux fois le montant de la rémunération fixe pour une durée de trois ans ; cette décision sera à nouveau soumise au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2024. Pour les besoins du calcul du ratio précité, un taux d'actualisation pourra en outre être appliqué à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L. 511-79 du Code monétaire et financier. 1. Rémunération fixe La rémunération brute annuelle fixe du Directeur Général, M. Jean-Laurent Bonnafé, s'élève à 1 843 000 euros. La dernière augmentation de la rémunération annuelle fixe du Directeur Général, effective au 1er janvier 2022, a été décidée par le Conseil d'administration et approuvée par l'Assemblée Générale du 17 mai 2022. Le Conseil d'administration avait alors relevé la très bonne performance de la Banque depuis que le Directeur Général avait été nommé dans ses fonctions. Dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations, le Conseil a procédé à l'examen des rémunérations des Directeurs Généraux de dix banques européennes comparables. La rémunération du Directeur Général de BNP Paribas reste matériellement inférieure à la médiane des situations constatées. Les rémunérations annuelles fixes des Directeurs Généraux délégués s'élèvent, au 31 décembre 2023, à 1 500 000 euros bruts pour le Directeur Général délégué en charge du périmètre CIB, M. Yann Gérardin, et à 900 000 euros bruts pour le Directeur Général délégué en charge du périmètre CPBS, M. Thierry Laborde. Ces rémunérations annuelles fixes sont restées inchangées depuis leur détermination en mai 2021 lors des nominations de MM. Yann Gérardin et Thierry Laborde. 8

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale du 14 mai 2024, le Conseil d'administration propose une revalorisation de 20% de la rémunération annuelle fixe des Directeurs Généraux délégués, effective au 1er janvier 2024, en tenant compte des éléments suivants : la croissance significative des résultats de la Banque et la consolidation de son leadership européen ;

la croissance des revenus des pôles CIB et CPBS depuis 2020, respectivement +20% et +11% (hors activité liée à Bank of the West cédée au 1er février 2023) et la confirmation des positions de leader du Groupe BNP Paribas sur ces activités stratégiques ;

la progression des rémunérations fixes moyennes des collaborateurs de BNP Paribas SA en France entre 2020 et 2023 (+11% sur la base des données présentées dans les bilans sociaux pour 2020 à 2022 et tenant compte des revalorisations salariales individuelles et collectives pour 2023). Le Conseil d'administration a, par ailleurs, procédé à l'examen des rémunérations de titulaires de fonctions comparables sur la base d'une étude effectuée par le cabinet indépendant WTW. Cette étude est fondée sur un panel de neuf banques européennes comparables (Barclays, BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Santander, Société Générale, UBS et Unicredit) parmi lesquelles BNP Paribas se situe, en termes de produit net bancaire à fin 2022, en 1ère position pour le pôle CIB et en 3ème position pour le pôle CPBS. Les rémunérations totales attribuées aux Directeurs Généraux délégués du Groupe au titre de 2022 se situent en 6ème position sur 10, en décalage d'environ 30% par rapport à la médiane. A la suite de cette revalorisation de 20% effective au 1er janvier 2024, la rémunération annuelle fixe du Directeur Général délégué en charge du périmètre CIB, M. Yann Gérardin, s'élève à 1 800 000 euros bruts et celle du Directeur Général délégué en charge du périmètre CPBS, M. Thierry Laborde, à 1 080 000 euros bruts. Après revalorisation, la rémunération totale des Directeurs Généraux délégués reste inférieure à la médiane des situations constatées au sein du panel de titulaires de fonctions comparables des neuf banques européennes comparables. En cas de nomination d'un nouveau Directeur Général ou d'un nouveau Directeur Général délégué, le Conseil d'administration déterminera, sur proposition du Comité des rémunérations, dans le cadre de la présente politique de rémunération, le montant de sa rémunération fixe en tenant compte de son profil et de son expérience. Les éléments de rémunération variable annuelle ou de plan de rémunération à long terme conditionnel seront fixés en cohérence avec les principes figurant dans la présente politique de rémunération. 2. Rémunération variable annuelle La part variable est destinée à refléter la contribution effective des dirigeants mandataires sociaux exécutifs à la réussite de BNP Paribas au titre de leurs fonctions de dirigeants d'un groupe international de services financiers. Principes généraux La partie variable de la rémunération des membres de la Direction Générale est déterminée à partir d'une rémunération cible égale à 100 % de leur rémunération fixe de l'exercice pour le Directeur Général et les Directeurs Généraux délégués. Elle évolue en fonction de critères représentatifs des résultats du Groupe, de critères liés à la RSE et d'une appréciation qualitative effectuée par le Conseil d'administration. Par ailleurs, le versement de la rémunération variable annuelle est assorti, pour partie, de périodes de différé, d'un dispositif de malus » ainsi que de clauses de « claw-back » (restitution) et d'annulation en cas de mesure de résolution selon les mêmes termes et conditions que celles décrites ci-dessous pour le PRLT (cf. point 3 ci-après). Critères liés à la performance financière du Groupe Les critères liés à la performance financière du Groupe portent sur 75 % de la rémunération variable cible et permettent de calculer la partie correspondante de la rémunération variable annuelle de manière proportionnelle à l'évolution d'indicateurs chiffrés. Les critères quantitatifs sont au nombre de deux pour le Directeur Général, établis sur le périmètre Groupe, et au nombre de quatre pour les Directeurs Généraux délégués, établis pour moitié sur le périmètre Groupe et pour moitié sur leur périmètre de responsabilité respectif. Si les objectifs fondés sur des critères quantitatifs sont dépassés (ou non atteints), la fraction de la rémunération cible concernée évolue proportionnellement dans la limite du plafond mentionné ci-après : Pour le Directeur Général, les critères quantitatifs dépendent d'indicateurs liés aux performances globales du Groupe sur la base des critères équipondérés suivants :

évolution du bénéfice net par action de l'exercice par rapport à l'exercice précédent (37,5 % de la rémunération variable cible), pourcentage de réalisation du budget de résultat brut d'exploitation du Groupe (37,5 % de la rémunération variable cible) ;

Pour les Directeurs Généraux délégués, les critères quantitatifs dépendent pour moitié d'indicateurs liés aux performances globales du Groupe et pour moitié d'indicateurs liés aux performances de leur périmètre de responsabilité respectif sur la base des critères équipondérés suivants :

évolution du bénéfice net par action de l'exercice par rapport à l'exercice précédent (18,75 % de la rémunération variable cible), pourcentage de réalisation du budget de résultat brut d'exploitation du Groupe (18,75 % de la rémunération variable cible), évolution du résultat net avant impôt de l'exercice par rapport à l'exercice précédent pour leur périmètre de responsabilité respectif (18,75% de la rémunération variable cible) ; pourcentage de réalisation du budget de résultat brut d'exploitation de leur périmètre de responsabilité respectif (18,75% de la rémunération variable cible).

9