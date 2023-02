BNP Paribas AM créé le pôle de gestion Systematic and Quantitative Investment

BNP Paribas Asset Management a annoncé la création d’une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique, pour compléter ses capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs. Baptisée « SQI » pour Systematic and Quantitative Investment, la nouvelle division rassemblera les équipes de gestion quantitative et ETF & indiciel, avec l’ambition de devenir un centre d’excellence en gestion systématique.



Ce nouveau pôle sera piloté par Robinson Rouchié, ainsi nommé CIO de la gestion quantitative et systématique. Basé à Paris, il reportera à Rob Gambi, Responsable Global des Gestions. Actuellement Directeur de cabinet de Rob Gambi, Robinson conservera ce rôle en parallèle de ses nouvelles fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, et continuera également de siéger au Comité d'Investissement.



En outre, Guy Davies, Responsable adjoint des gestions, va superviser à partir de mars les équipes multi-actifs et solutions (hors équipe SQI), en plus de son poste actuel de CIO Fundamental Active Equities. Il remplacera ainsi Denis Panel, qui prendra prochainement de nouvelles fonctions dans une autre entreprise de l'industrie de la gestion d'actifs.



Enfin, conscient de la prédominance des stratégies obligataires au sein des affiliés marchés émergents de BNPP AM, Olivier de Larouzière deviendra Responsable des équipes de gestion des affiliés marchés émergents, en plus de son rôle de CIO pour la gestion obligataire.



Guy Davies et Olivier de Lazouzière continuent de reporter à Rob Gambi.